ACQUAPENDENTE – Pirotecnico esordio Torneo Nazionale Open di Tennis in programma sui campi in terra battuta di Acquapendente per l’ex numero 21 ATP di doppio Daniele Bracciali. L’attuale classifica 2.2 lascia solo tre giochi (6-2 / 6-1) a disposizione del 2.4 Andrea Taliani. Due le sorprese di giornata a livello di quarti di finale. Il 2.4 Daniele Spinnato elimina a sorpresa per 6-3 /6-4 il 2.3 Nicolò Catini. La sfortuna attanaglia il 2,2 Tomas Gerini. Costretto al ritiro per infortunio dopo aver perso per 7-6 a livello di tie-break il primo set contro il 2.4 Francesco Liucci. Brutte notizie anche se prevedibili alla vigilia per il Tennis Club Viterbo visto che il 2.4 Raffaele Censini viene superato per 7-5 / 6-3 dal 2.3 Gabriele Noce. Unica soddisfazione per il figlio dell’ex bravissimo tennista dilettante di Pitigliano Antonio, aver lottato ad armi pari nel primo set. (G.S)