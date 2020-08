Riserva Naturale Monte Rufeno e Regione Lazio compartecipano ad una nuova partnership per educare all’ambiente i più piccoli. Entrando nel progetto “Natura educante, imparare, sentire, esplorare la natura un immersione tra bosco a fattoria” realizzato nella provincia di Viterbo da Alicenova Fattorie solidali. Le due location (Fattoria di Alice con il progetto giardino primavera ed area protetta aquesiana per escursioni e trekking) saranno da Lunedì 24 Agosto a Sabato 12 Settembre location per piccoli gruppi di bambini (da un mini di 7 ad un massimo di 14) che dalle ore 08.0 alle ore 16.30 prenderanno parte a campi estivi gratuiti. Per info e prenotazioni entro Martedì 18 Agosto 320 / 9809549, email v.iside@alicenova.it