B OLSENA – Katia Ricciarelli sarà l’ospite d’onore della rassegna “Cinema Sotto le Stelle” presso l’Arena Marconi di Bolsena, martedì 25 agosto, alle ore 21,30, e presenterà il film “La seconda notte di nozze“, regia di Pupi Avati.

Secondo dopoguerra. Liliana (Katia Ricciarelli), rimasta vedova e senza soldi, è costretta a lasciare la sua Bologna e a trasferirsi in Puglia insieme al figlio cleptomane Nino (Neri Marcorè). Ad ospitarli c’è lo zio Giordano (Antonio Albanese), da sempre innamorato di Liliana, che li accoglie nell’antica masseria di famiglia. Ma le due anziane zie Suntina (Angela Luce) ed Eugenia (Marisa Merlini), non renderanno la vita facile ai tre protagonisti…

A un mese esatto di distanza, all’Arena Marconi torna un film di Pupi Avati ma stavolta a presentarlo è lei, l’attrice principale del film, Katia Ricciarelli. La protagonista Liliana è una donna provata dalle complicazioni della guerra ma, nonostante tutte le difficoltà, riesce a trovare la forza di reagire in maniera ironica e delicata, aspetto che le dà l’interpretazione magistrale della Ricciarelli che ha vinto il Nastro D’Argento come migliore attrice.

Nel cast compaiono anche Mia Benedetta, Pino Calabrese, Sandro Dori, Valeria D’Obici, Robert Madison, Manuela Morabito, Patrizio Pelizzi e Alfonso Santagata. Vincitore di due Nastri d’Argento e candidato a quattro David di Donatello, il film riporta lo spettatore nell’immediato dopoguerra con tutte le sue difficoltà e la voglia di ripartire e di ricominciare da zero.

Ecco il programma completo della manifestazione, dal 25 al 3 settembre:

MARTEDI’ 25 AGOSTO – LA SECONDA NOTTE DI NOZZE ospite KATIA RICCIARELLI

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO e GIOVEDI’ 27 AGOSTO – L’UFFICIALE E LA SPIA regia R. POLANSKI

VENERDI’ 28 AGOSTO – I LIVIATANI (film girato a Bolsena) ospite RICCARDO PAPA

SABATO 29 AGOSTO e DOMENICA 30 AGOSTO – DNA DECISAMENTE NON ADATTI regia LILLO E GREG, ospite a sorpresa…

LUNEDI’ 31 AGOSTO – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO, serata dedicata a BUD SPENCER, ospite la figlia CRISTIANA PEDERSOLI che presenta il libro ‘Un Gigante per Papà!’.

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE – IL LADRO DI CARDELLINI – ospite il regista CARLO LUGLIO

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21:30. In caso di maltempo, i film saranno riprodotti al Cinema Multisala Moderno. Conduce il giornalista Aldo Forbice. Direttore artistico Emiliano Leoncini.