ACQUAPENDENTE – Il provetto ornitologo Francesco Barberini ha effettuato la presentazione del nuovo gioco “Il bosco incantato”. “Protagonista il Bosco del Sasseto – come sottolineato dallo stesso, – che potrà far rivivere al di là della visita anche nelle proprie abitazioni la magia dei favolosi personaggi che lo vivono”. Prodotto e confezionato dalla Cooperativa Ape Regina con il patrocinio del Comune di Acquapendente, il gioco valorizza soprattutto le qualità dell’illustratore Marco Preziosi, nato nel 1972 a Roma dove svolge l’attività di illustratore freelance dal 1997. Principalmente autodidatta, ha frequentato solo per un anno il corso di illustrazione presso l’Istituto Europeo di Design a Roma.

Da sempre si dedica al disegno naturalistico ritraendo principalmente uccelli, mammiferi, rettili, anfibi e insetti senza mai tralasciare l’aspetto scientifico, studiando e ritraendo dal vero, quando possibile, la morfologia e il comportamento di ogni singolo soggetto e l’ambiente naturale che lo circonda. Le realizzazioni sono principalmente eseguite ad acquerello, olio, tempera acrilica, utilizzo comunque altre tecniche quali matita colorata, mezzatinta, tempera, aerografo, acquaforte, china.

Da tempo collabora con il WWF Italia (anche come attivista…), realizzando illustrazioni per pubblicazioni, per materiale promozionale ed informativo e per l’allestimento di pannelli didattici per percorsi guidati e sentieri natura all’interno di Oasi e Riserve Naturali. Opera da anni con la Cooperativa Sociale Daphne di Anversa degli Abruzzi (AQ) per la realizzazione di depliant, pubblicazioni scientifiche, gadget promozionali, sentieri natura, allestimento musei e centri visita e per la realizzazione grafica di mostre e pannelli informativi. Ha collaborato con le riviste ornitologiche specializzate Birding World, Birdwatch e Alula (Finlandia) per la realizzazione di illustrazioni scientifiche. Aderisce al progetto “Ars et Natura” per la promozione dell’arte naturalistica in Italia.

Ha collaborato e collaboro come illustratore con diversi enti pubblici e privati tra cui Parco Nazionale della Majella, Roma Natura, Comune di Roma, Regione Lazio, Provincia di Roma, Provincia di Pescara, Provincia di Cosenza, Comitato Italiano Protezione Rapaci, Centro Abruzzese Ricerche Faunistiche, EuroBirdNet Italia, Coop. Climax, Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Laboratorio di Educazione Ambientale della Provincia di Roma, l’Agenzia Regionale dei Parchi della Regione Lazio, Fondazione Bioparco di Roma, Alberto Perdisa Editore, Lynx Natura e Ambiente s.r.l., Museo Civico di Zoologia di Roma, Associazione Ornitologica Snowfinch L’Aquila ONLUS, Lynx Edicions (ES), Franco Muzzio Editore, Mizar, CTS Ambiente, Pandion, Claudio Grenzi sas, Paravia – Bruno Mondadori Editore, National Geographic Channel, ENEA – Centro Ricerche Ambiente Marino Santa Teresa (SP), Geobiolab – Laboratorio Europeo di Naturalità (BN), Tenuta Presidenziale di Castelporziano (RM), Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di l’Aquila, Ferrero, Centro Studi Naturlistici, Parco Nazionale del Gargano, Museo Provinciale di Storia Naturale di Foggia, Università degli Studi dell’Aquila. Nel 2002 ho avuto l’onore di essere selezionato a partecipare al concorso “Bird Illustrator of the Year” e alla “39ª Annual Exhibition 2002” della Society of Wildlife Artists alle Mall Galleries a Londra.

Ho realizzato le illustrazioni del libro “Le aquile non hanno orologi” di A. Gariboldi e L. Ruggieri, edito da Alberto Perdisa Editore. Nel Luglio 2003 ho partecipato al corso di disegno degli uccelli marini tenuto dal grande John Busby sulle isole del Firth of Forth in Scozia. Tra i vincitori del premio Naturarte edizione 2009 e edizione 2010 organizzato dall’Agenzia Regionale dei Parchi della Regione Lazio. Runner Up nella categoria “British birds” del BBC Wildlife Illustrator of the Year 2009.