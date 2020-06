E’ stata pubblicata nel portale istituzionale di Gepafin, la graduatoria provvisoria del Fondo Prestiti Re Start. A copertura della misura la Giunta della Regione Umbria aveva stanziato 18,5 Milioni di euro.

Dato il grande interesse per la misura mostrato dagli operatori economici del nostro territorio, sono infatti state presentate oltre 4800 domande, la Regione Umbria ha già avviato l’iter per il rifinanziamento del Fondo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Michele Fioroni dichiara che si tratta di “un esempio di tempestività dell’azione della Giunta Regionale che, a seguito di una prima fase di ascolto delle esigenze, ha risposto con celerità e fermezza alle richieste del territorio, in un grave momento di crisi come quello che sta vivendo il nostro Paese”. “L’efficienza dell’Amministrazione e della società finanziaria della Regione, Gepafin, – prosegue Fioroni – hanno portato all’adozione in tempi rapidi non solo degli atti necessari alla pubblicazione del bando, ma anche della graduatoria nei tempi prestabiliti. Confidiamo che la misura possa essere un aiuto concreto per gli operatori economici del nostro territorio”.

Questo il link alla graduatoria https://www.gepafin.it/fondo-prestiti-re-start/