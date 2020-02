Premio Industria Felix, Vetrya e Famiglia Cotarella ricevono l’Alta Onorificenza di Bilancio

Vetrya ha ricevuto ieri a Bologna l’Alta Onorificenza di Bilancio nell’ambito del Premio Industria Felix per l’ottima performance gestionale registrata durante l’anno fiscale 2018. La rivista trimestrale Industria Felix Magazine diretta da Michele Montemurro ha analizzato, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved, i bilanci dell’anno 2018 di società di capitali con sede legale in Umbria, Emilia Romagna e Marche.

In Umbria 3mila imprese con ricavi superiori al mezzo milione di euro che hanno prodotto un fatturato pari a 27,6 miliardi di euro (+6,6%) con 105mila addetti (+5,9%); cala invece il mol a livello regionale, fermo a 1,4 miliardi (-0,93%). Pressoché simili sono i dati percentuali delle due province umbre, con quella di Perugia, però, che rappresenta poco più dell’80%.

Qui di seguito l’elenco delle 52 aziende delle tre regioni più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e in alcuni casi sostenibili che sono state premiate:

UMBRIA. Perugia: Istituto Prosperius Tiberino, Manini Prefabbricati, Nts Project, Umbragroup. Terni: Eskigel, Famiglia Cotarella, Faurecia Emissions Control Technologies Italy, Free Genera Ingegneria, Se.Tra.S, Tecnifor, Vetrya.

EMILIA ROMAGNA. Bologna: Automobili Lamborghini, Forma Mentis, Illumia, Marzocchi Pompe, Rbr Immobiliare. Forlì-Cesena: Citrus. Modena: Chef Express. Piacenza: Idrogeo. Parma: Barilla G. e R. Fratelli, Casone, Theras Lifetech, Vislab. Ravenna: Gemos Soc. Coop., Orion Engineered Carbons, Proteo International, Ricci Pietro. Reggio Emilia: Cooperativa Sociale Coopselios Soc. Coop., Grasselli, Interpump Group, Kaitek Flash Battery. Rimini: Top Automazioni, Universal Pack. MARCHE. Ancona: Fileni Alimentare, Luigi Togni & C. (Togni). Ascoli Piceno: C.I.A.M., Fatech Diagnostics Italia, Imac, Redorange, Unionalpha. Fermo: Calzaturificio Duca del Nord, Europlast, Itaci, Sifa, Sigma, Vega. Macerata: 6 Tour, Halley Informatica, Iguzzini Illuminazione. Pesaro-Urbino: Ebworld, Renco Group, Tecnoplast.