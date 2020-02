Cinque mesi di eventi sportivi mozzafiato per la Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro. “Coinvolgeremo ragazzi e genitori del territorio nord del viterbese. E di questo siamo orgogliosissimi”, sottolineano.

Si inizierà Domenica con una gara a Monte Compatri riservata al settore Allievi, Senior, Esordienti e Junior ginnastica artistica. “Dopo la stupenda esperienza vissuta Domenica 16 Febbraio concederemo il bis. Il gruppo si è allenato fantasticamente presso il Palazzetto dello Sport di Bolsena ed in questo mese di Marzo verificheremmo i progressi fatti”.

Pallavolo e pallacanestro ad Aprile: “Festa dello sport di primavera ai Palasport di Acquapendente, San Lorenzo Nuovo e Bolsena per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Ma la vittoria più grande sarà il sorriso e la felicità dei nostri ragazzi”. Maggio e Giugno a tutto calcio .

“Da Giovedì 11 Maggio a Domenica 12 Giugno Memorial Paris-Socciarelli allo Stadio “Dario Dante Vitali” di Acquapendente. 10 Categorie in campo per festeggiare la ventisettesima candelina: Under 17, Under 16, Under 14, Esordienti 2008, Esordienti 2009., Pulcini 2010, Pulcini 2011, Primi calci 2012, Primi calcio 2013, Primi calcio 2014, 2015, 2016”. Da Sabato 30 Maggio e Domenica 2 Giugno trasferta in Campania a Paestum-Castellabate : “Assieme alla Asd Etruria calcio parteciperemo alla nona Edizione del Torneo “Benvenuti al Sud”.

Una sorta di via-vai tra Paestum e Castellabate.

Per giocare ma anche acculturarci artisticamente in una zona compresa tra Sorrento e Vietri sul Mare”. Giugno farà rima con saggi di fine anno “Diluiti in ginnastica artistica, pattinaggio artistico, danza” Gran finale a Luglio con il Campus “Tantissimo sport ed attività ludico ricreative presso la Piscina di Proceno”.