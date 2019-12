Istituto Da Vinci di Acquapendente, dal 2020 nuovo indirizzo Scienze Umane

ACQUAPENDENTE – Nell’anno scolastico 2020-2021 entrerà ufficialmente nell’opzione Istituto Omnicomprensivo “Leonardo Da Vinci di Acquapendente” il Liceo Scienze umane opzione economico sociale. Ad annunciarlo la dirigente dottoressa Luciana Billi nella prima giornata di “Scuola aperta” che ha visto l’istituto altoviterbese presentarsi nella sua attuale formula (Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Istituto Tecnico Elettronico ed Automazioni, Istituto Tecnico Chimico Biotecnologie Ambientali) agli studenti dell’ultimo anno della Scuola dell’Obbligo. L’opzione fornirà allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.

Gli studenti a conclusione del percorso di studio oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, saranno in condizione di :

a) Conoscere i significati, i metodi e le Categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

b) Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

c) Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

d) Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici ed informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;

e) Utilizzare le prospettive filosofiche-storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

f) Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

g) Avere acquisito in una seconda lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento. Per tutti coloro che vorranno ricevere ulteriori approfondimenti prevista ulteriore visita aperta alla struttura. In programma domenica 19 Gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 19.00.