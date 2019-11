In occasione del V Centenario della morte di Leonardo da Vinci, la prima Conferenza dell’Anno Accademico 2019-2020 nel calendario dell’Isao sarà tenuta dal Professor Francesco Rollo, col titolo: LEONARDO DA VINCI, L’UOMO UNIVERSALE. I SUOI STUDI DI CARDIOLOGIA venerdì 22 novembre alle 17.30 presso la Sala Coelli.

Leonardo ha lasciato di sé un’impronta profondissima in tutti i campi del pensiero, della scienza e dell’arte. Pittore, scultore, architetto, ingegnere, anatomico, fisiologo, cardiologo, passava con disinvoltura dal pennello al coltello anatomico. Ha descritto il cuore, le sue funzioni, le sue patologie; nel particolare, ha fornito la prima spiegazione del funzionamento delle valvole cardiache descrivendo con grande accuratezza atrii e ventricoli. Fu il precursore degli studi intrapresi successivamente all’Università di Padova con Andrea Vesalio. Il merito maggiore di Leonardo da Vinci è stato quello di introdurre, per primo, il metodo della ricerca scientifica moderna, da vero Uomo Universale.

Il Professor Francesco Rollo, Primario Medico Cardiologo, è anche un conosciuto Storico della Medicina. È il Responsabile della Scuola di Aggiornamento della Società Scientifica di Medicina Interna della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), sede di Viterbo.