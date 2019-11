Cambiamenti climatici: con “Solo un film” gli studenti dell’IISST di Orvieto vincono il Primo Premio del Junior Video Contest

Lunedì 25 novembre al BPER Forum Monzani di Modena, gli studenti dell’IISST di Orvieto sono stati proclamati vincitori del Primo Premio del Junior Video Contest di divulgazione scientifica. L’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana del Libro, con il patrocinio del CNR, rivolta a giovani nati dal 2001 con l’obiettivo di coinvolgerli e stimolarli all’approfondimento di tematiche di attualità scientifica attraverso la produzione di brevi video di divulgazione, riguardava quest’anno il cambiamento climatico e la mobilità sostenibile.

Il concorso a cui hanno partecipato scuole da tutta Italia è stato strutturato con l’idea di valorizzare e promuovere la conoscenza scientifica come strumento di crescita e formazione dei giovani, attraverso la sperimentazione di nuove attività di divulgazione e di didattica. L’evento è stato un’occasione per l’approfondimento di temi dal forte e crescente impatto sociale, quali sono appunto quelli trattati nel Contest.

Sono intervenuti il Prof. Mario Grosso, Ingegnere ambientale e professore al Politecnico di Milano, che ha presentato il suo libro ‘L’ultima auto a benzina. La mobilità sostenibile per il XXI secolo’, e Alessandro Mancina, reporter per il programma tv di inchiesta ‘Presadiretta’ di Rai3, che ha presentato il report ‘Caldo Artico’. Anche il divertimento è stato assicurato dall’attore Francesco Pompilio che insieme a Letizia Scacchi ha portato in scena la rappresentazione teatrale ‘La Notte dei Nobelli’ nell’ambito del ‘Pe dilla tutta live – Storie de scienza papale papale’, slogan de ‘La Scienza Coatta’, un gruppo di giovani romani che ha inventato un nuovo modo di divulgare la ricerca scientifica.

La cerimonia è stata condotta da Luca Perri, giornalista che da oltre dieci anni si occupa di divulgazione tra radio, televisioni, carta stampata, festival e social network. Durante l’evento, i video selezionati da una giuria nazionale presieduta da Giorgio De Rita, segretario generale Censis, sono stati proiettati e commentati dagli autori e dai membri del Comitato Scientifico del Premio.

Quando sul palco sono stati chiamati, come primi classificati, Emanuele Tabarrini, Riccardo Rossi, Gabriele Belcapo, Morgana Burli e Carlotta Cardarelli, autori del video intitolato Solo un film, gli studenti delle classi 4S1 e 4SA2, coinvolte nel progetto e presenti in sala, con il loro “boato” di approvazione hanno dato il via agli applausi, per lo straordinario risultato.

“Il merito di questo riconoscimento – ha detto Emanuele Tabarrini -particolarmente elogiato per la regia del video – va a ogni componente del gruppo che ha realizzato il prodotto audiovisivo, risultato dell’unione di forze, voglia e capacità per raggiungere un obiettivo comune: denunciare il male portato dai cambiamenti climatici e fornire un ritratto della società in confronto ad essi. Un grazie va anche a Pietro Gobbi, attore protagonista e direttore della fotografia, che non ha potuto partecipare alla premiazione, ma che ha giocato – dice Emanuele – un ruolo fondamentale nella creazione dello spot. E un grazie particolare alla nostra scuola e ai docenti che colgono ogni occasione per stimolarci e spronarci a mettere in gioco i nostri talenti”.