Acquapendente, fiume Paglia ingrossato. Allerta gialla ma massima attezione

“Il livello delle acque del fiume Paglia è cresciuto: attualmente è di 3,6 metri”. Questo quanto annunciato alle ore 18.00 dal Comune di Acquapendente. “In riferimento alla situazione meteo per il Nostro Comune”, sottolinea ancora l’Ente, “l’allerta comunicata dalla Protezione Civile è di tipo giallo. Cioè di bassa criticità. E che quindi per le prossime ore si prevede che il metraggio livello dell’acqua dovrebbe scendere in quanto in Toscana le precipitazioni sono in fase calante. Al momento perciò, per le prossime ore la situazione non è preoccupante. Anche se l’attenzione è d’obbligo”