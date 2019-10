Profumi d’Autunno, a Bagnoregio torna la Festa delle cantine

BAGNOREGIO – Un fine settimana all’insegna del buon gusto e delle tipicità locali, in un’atmosfera unica e suggestiva. Dall’11 al 13 ottobre 2019 torna, per il settimo anno, l’appuntamento con “Profumi d’Autunno”, la festa delle cantine nel centro storico di Bagnoregio, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni locali e con il patrocinio e il sostegno di Comune di Bagnoregio, Regione Lazio e Provincia di Viterbo.

Tre serate in cui i prodotti e i piatti tipici stagionali, dai funghi al tartufo, dal cinghiale alle castagne, diventano protagonisti assoluti. Il tutto accompagnato da ottimi vini del territorio, musica dal vivo e altre iniziative. A far da cornice all’evento i vicoli, le piazze e le caratteristiche cantine del centro storico bagnorese. Le 9 cantine del paese, ciascuna delle quali gestita da un’associazione locale, saranno aperte a partire dalle ore 18,00 per un percorso di degustazione di vini e prodotti tipici della Tuscia in cui con un biglietto unico si potrà fare il giro delle cantine. Alle ore 20 cena sia in piazza a cura della Pro Loco, sia nelle cantine, ognuna con un menù diverso.

Questo il programma della musica live:

venerdì 11 ottobre in Piazza Cavour AlterEcho (dalle 20), in Piazza De Gasperi I 5/4 (dalle 22), in Piazza Porta di Valle Miss Molly Live (dalle 23.30). Sabato 12 ottobre in Piazza Cavour Marco Rea & Claudia J (dalle 20), in Piazza De Gasperi Emanuele Fedeli Orchestra (dalle 22), in Piazza Porta di Valle I Principi di Galles (dalle 23.30) e dall’ora 1.00 dj set con Matteo Milioni. Domenica 13 ottobre in Piazza Cavour (dalle 18) Elena No. Sempre in Piazza Cavour domenica dalle 15 “Legnomania”, giochi per adulti e bambini

Per informazioni: 327.6324985 – prolocobagnoregio@libero.it – www.prolocobagnoregio.it – Facebook: Pro Loco Bagnoregio e Profumi d’autunno.