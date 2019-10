Persone intrappolate sotto le macerie in un disastro, presentato a Orvieto il dispositivo della Nasa Finder 3

ORVIETO – Si è svolto, nella mattinata di giovedì 31 ottobre, presso la Sala Consiliare del Comune di Orvieto, il convegno di presentazione di Finder 3, il nuovo dispositivo radar della società americana/israeliana Specops Group, brevettato dalla NASA e in grado di rilevare i battiti cardiaci e il respiro di persone rimaste intrappolate sotto le macerie in un disastro.

L’apparato, già presentato alla Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco a Roma, è stato illustrato dal punto di vista tecnico-scientifico dal presidente dell’associazione “Comunicazioni Sociali” Orlando Barberini ai rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dei Gruppi del Volontariato di PC dell’Umbria e della Unità Cinofile che sono parte integrante del sistema regionale della protezione civile.

Il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, che ha accolto l’iniziativa, ha salutato i tecnici della Specops Group e tutti gli operatori di protezione civile presenti sottolineando l’importanza dell’innovazione tecnologica per le funzioni di ricerca, soccorso e salvataggio di vite umane nei casi di calamità naturale, così come la necessità di aggiornamento sulle possibilità che la scienza applicata alla tecnologia mettono a disposizione allo scopo di rispondere sempre più appropriatamente in termini di dotazioni strumentali. Nel pomeriggio presso la ex Caserma Piave si sono svolte le dimostrazioni pratiche dell’utilizzo dell’apparato Finder 3.