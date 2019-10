Modena Nerd per fare il pieno di #comics

articolo di Gisella Carullo @ognilibrounviaggio

Più di 20mila metri quadrati di esposizione, oltre 110 espositori, 400 postazioni dedicate ai videogiochi, 70 autori di fumetti, 200 eventi dal vivo. Anche quest’anno un grande successo per la quarta edizione di “Modena Nerd 2019“.

Il 14 e 15 settembre tutti gli appassionati di videogiochi e fumetti non si sono fatti scappare il tanto atteso appuntamento che ha visto presenti oltre 70 artisti ospiti, italiani e internazionali. Per citare qualche nome, Giovanni Muciaccia e i suoi ‘attacchi d’arte’, Danilo Bertazzi e Lorenzo Branchetti della ‘Melevisione’ , Giorgio Vanni che ha fatto ballare e cantare sulle note delle sigle più famose dei cartoni animati (Dragon Ball e Pokemon) milioni di ragazze di tutte l’età. Tra gli ‘youtuber’ Fraffrog e RichardHTT, maestri del disegno sul web; Cartoni Monti, famosi per i suoi corti umoristici; Dario Moccia e Barbascura X e poi Sbriger, giovane giocatore di Minecraft. Per l’occasione è stata presentata in anteprima mondiale la MOC dedicata alla Ghirlandina, torre del duomo di Modena, patrimonio UNESCO, che quest’anno celebra i 700 anni dal completamento.

Gli appassionati di fumetti hanno potuto ammirare all’opera artisti come Ian Churchill, Marco Checchetto, Pere Perez, David Lopez, gli autori Marvel Stefano Landini e Mario Del Pennino e l’illustratore di fama internazionale Paolo Barbieri è stato possibile ammirare dal vivo la tecnica di star internazionali del fumetto. Tanti i workshop dedicati, conferenze e incontri Ad arricchire un’offerta comics di assoluto livello hanno contribuito gli stand delle principali case editrici Panini Comics, RW Lyon, Editoriale Cosmo.

Novità assoluta della quarta edizione è stata l’area dedicata al Kpop, la musica pop coreana, straordinario fenomeno di costume che negli ultimi anni ha superato i confini del proprio paese d’origine per raggiungere milioni di fan in tutto il mondo. Gli amanti della cultura giapponese hanno potuto apprezzare il corner dedicato al j-pop, con la presenza in fiera dell’artista e influencer Eriko Kawasaki.

Ancora una volta Modena Nerd si è dimostrato un grande festival adatto a tutti, grandi e piccini, caratterizzato per la grande varietà di eventi e iniziative. Un weekend di divertimento assicurato per le famiglie, appassionati o assoluti neofiti della cultura nerd, uniti dalla voglia di partecipare a questo grande appuntamento annuale.

@ognilibrounviaggio è una bookblogger attiva su Instagram. Collabora con autori e case editrici, ama leggere e recensire. La troveremo su LibroSì Lab ogni 15 giorni nella rubrica dedicata a fumetti, anime, manga.