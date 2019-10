Cambio al vertice della Sezione Fidapa BPW di Orvieto, Laura Cicognolo alla presidenza

Laura Cicognolo, 52 anni, imprenditrice, eletta in seno all’Assemblea Sezionale nel mese di giugno, dal 1 ottobre assume la carica di Presidente della Sezione per il biennio 19/21. Laura Cicognolo succede ad Alda Coppola, Presidente per due mandati non consecutivi.

La Presidente uscente consegna alla nuova una Sezione cresciuta qualitativamente e quantitativamente; attualmente ha superato le 40 unità (41) ed è composta da socie provienenti dal mondo della libera professione, dell’impresa, della scuola e dell’arte.

La Sezione di Orvieto ha ottenuto recentemente un altro importante riconoscimento con l’elezione di Annamaria Turchetti alla Vicepresidenza del Distretto Centro Fidapa che comprende le Regioni Umbria, Marche, Toscana e Lazio.

Il Direttivo è così composto:

Presidente: LAura Cicognolo

Vice Presidente: Francesca Compagnucci

Segretaria: Maria Isabella Donati

Tesoreria: Nadia Di Nicola

PastPresidente: Alda Coppola

Consiglieri:

Paola Bonifazi

Silvia Cavalloro

Federica DI Costanzo

Damiana Fidani

Paola Morelli

Roberta Poscia

Revisori dei conti:

Maria Cristina Pesarin

Arianna Lazzeri

Giulia Del Duca

Il passaggio di presidenza avverrà nell’ambito di una serata che si svolgerà venerdì 11 ottobre.