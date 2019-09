Norcia, terremoto di 4.1 Richter nella notte, scossa avvertita anche nell’orvietano

ORVIETO – Torna la paura a Norcia e nelle zone già colpite duramente dalla sequenza sismica del 2016: alle 2,02 della scorsa notte, una scossa sismica di 4.1 gradi Richter ha colpito l’Umbria sud orientale, nella zona al confine con le Marche. L’epicentro della scossa, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stata collocato 4 km a est di Norcia, sulle pendici dei monti che la separano da Castelluccio e dal valico di Forca Canapine: dopo accurati controlli, non sembrano emergere danni a cose o persone, anche se la paura è stata molta, obbligando le persone ad uscire dalle proprie case. La scossa sismica è stata avvertita anche nell’orvietano, in particolare nei comuni meridionali del comprensorio, Montecchio, Guardea, Alviano, ma anche ad Orvieto città. Dopo la scossa di 4.1 Richter, nella zona colpita è iniziato uno sciame sismico ancora in atto, senza che ciò abbia creato finora particolari problemi.