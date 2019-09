In gita al Lago di Fiastra e alle Grotte di Frasassi con la parrocchia di Allerona e Castel Viscardo

Anche quest’anno la parrocchia di Allerona scalo guidata da don Eugenio Campini, in collaborazione con quella di Castel Viscardo ha organizzato una gita paesaggistica-naturalistica. Così, il 21 e il 22 settembre il gruppo ha fatto tappa al Lago di Fiastra (MC) e alle Grotte di Frasassi. Ad organizzare i due giorni, oltre al parroco don Eugenio Campini, Federica Bracaletta, Marco Cupello e Demi Guerrini.

Il primo percorso è stato al Lago di Fiastra dove i partecipanti hanno potuto ammirare la bellezza del meraviglioso lago con il suo particolare colore blu. Un’oasi immersa nei monti Sibillini, da sembrare il mare della Sardegna. Nel pomeriggio è stata celebrata la Santa Messa dal Parroco Don Eugenio Campini nella bellissima chiesa di Fegni, intitotala a B. Ugolino Malagotti che risale al 1300.



Il giorno dopo, a causa del maltempo, invece di percorrere le Lame Rosse dei Monti Sibillini si è optato per le Grotte di Frasassi dove la spettacolarità del luogo ha affascinato il gruppo durante tutto il percorso all’ interno delle grotte. Anche in questo ormai appuntamento annuale è stato possibile creare condizioni di relazione e di amicizia tra i partecipanti nella speranza che, anche l’anno prossimo, si avrà un’ulteriore occasione per stare insieme ammirando la creazione del Creatore.