‘Camminate con gusto’ nell’Orvietano nella settimana di ferragosto

Una settimana di ferragosto ricca di appuntamenti quella proposta dall’Associazione Culturale L’Olivo e la Ginestra. In collaborazione con il GAL Trasimeno-Orvietano l’Associazione invita tutti a quattro belle passeggiate con degustazione finale presso alcune delle più interessanti aziende agricole dell’Orvietano. Ci muoveremo lenti tra le colline e gli altopiani, gli oliveti e le vigne, attraverseremo paesi dai nomi antichi e densi, andando per sentieri e storiche strade laterali alla scoperta del gusto, del piacere, dell’incontro, delle storie.

Lo faremo insieme a tante e tanti agricoltori e allevatori che in queste terre bellissime sono nati o sono arrivati, decidendo di continuare a lavorare la terra, coltivare, nutrire, trasformare le preziose materie prime in cibo buono, pulito e giusto, in energia che ci sostiene e ci trasforma. Guardando alla bellezza e all’equilibrio e prendendosi cura con amore e impegno di ogni forma di vita. Ringraziando la terra che in una misurata sintesi con chi la sa abitare ci dà, generosa, il meglio di sé.

Giovedi 15 agosto – Appuntamento alle ore 16,45 con ‘Camminate con Gusto’ alla Azienda Agricola Janas – La Locanda di Collle Ombroso – Porano. Il luogo dell’appuntamento si raggiunge facendo prima 3 km da Orvieto in direzione Viterbo-Bolsena, passando da Tamburino e girando a sinistra in direzione Porano. Dopo 1 km c’è la Locanda. Bellissima azienda dove si coltivano grani antichi duri e teneri (Timilìa, Gentilrosso, Iervicella, Verna, Solìna e altri), macinati a pietra per ottenere ottime farine, in purezza oppure miscelate tra loro appositamente per vari tipi di pane, per la pizza e così via. L’azienda ha anche una originale trattoria dove si utilizzano i prodotti dell’orto, La Locanda di Colle Ombroso, menzionata anche nella Guida delle osterie d’Italia di Slow Food. Faremo un bellissimo giro a piedi nella meravigliosa campagna verso Porano, attraversando un’area ricca di reperti etruschi. Alla fine degustazione dei prodotti aziendali a € 20. Camminata di circa 8 km con 180 m. di dislivello

Per informazioni e prenotazioni: Giannermete – romaniermete@gmail.it – 3471148395

Venerdi 16 agosto – Appuntamento alle ore 16,45 con ‘Camminate con gusto’, alla Fattoria Ma’ Falda, in località Cerreto Piano, tra Prodo e Titignano. Sarà una bellissima passeggiata prima tra i pascoli fioriti e i boschi profumati sui versanti meridionali del monte Peglia e i colli che scendono verso il lago di Corbara. Un tramonto saporito poi con degustazione alla grande tavola sotto gli alberi che guarda l’infinito. Ma’ Falda è una esemplare fattoria biologica situata in un contesto naturale di grande bellezza. Le sorelle Anne Line e Aste, norvegesi, insieme a Flavio conducono l’azienda che si sviluppa tutta intorno a un bel casale del ‘700 (ex stazione di posta e cambio cavalli) per 12 ettari di terreno a pascolo e bosco, frutteto e oliveto. Si allevano capre, pecore, cinte senesi e conigli. Si producono formaggi caprini biologici dai sapori straordinari. Li assaggeremo seduti al grande tavolo sotto gli olmi che si apre sul tramonto verso il lago di Corbara e i monti amerini. Anne line e Aste sono state protagoniste, insieme ad altre pastore italiane, del bellissimo film di Anna Kauber ‘In questo mondo’. Camminata di circa 10 km con 100 m. di dislivello. Alla fine degustazione dei prodotti aziendali a € 20. Per informazioni e prenotazioni: Giannermete – romaniermete@gmail.com – 3471148395

Sabato 17 agosto con le passeggiate di Tramonti d’estate e ‘Camminate con Gusto’ andremo a percorrere il bellissimo anello di Villalba ad Allerona, dentro gli splendi boschi compresi tra l’Area Naturale Protetta Selva di Meana e la riserva Naturale Monte Rufeno. Appuntamento alle 16,45 all’Hosteria di Villalba dove alla fine della passeggiata ceneremo insieme e a prendersi cura di noi sarà lo splendido Adio – menu a € 20. Camminata di 11 km con 400 metri di dislivello.

Per informazioni:

Cristiano – cri_ma@yahoo.it – 3382672496

Giannermete – romaniermete@gmail.com – 3471148395

Domenica 18 agosto – Appuntamento alle ore 16,45 con ‘Camminate con gusto’ alla scoperta dell’altopiano dell’Alfina e dei formaggi caprini della Fattoria Il Secondo Altopiano, con il miele dell’Apicoltura Il Soffio e il vino della Cantina Santa Croce. Il ritrovo è alla chiesa di Canonica che si raggiunge facendo prima 5 km da Orvieto in direzione Bolsena, passando da Tamburino ed arrivando a Villanova. Qui si gira a destra in direzione Sugano – Canonica e fatti 2 km si gira a sinistra all’altezza di un’edicola votiva e in poche centinaia di metri si arriva alla chiesa. Faremo una bellissima passeggiata tra i pascoli e i boschi, con panorami vasti su Orvieto. Alla fine degustazione in azienda, € 20,00. Camminata di circa 8 km con 150 m. di dislivello.

Per informazioni e prenotazioni: Giannermete – romaniermete@gmail.com – 3471148395

