Fioriscono iniziative nell’estate viterbese al Museo del Fiore di Torre Alfina

TORRE ALFINA – E anche l’estate è arrivata con il suo caldo e la voglia di svago, di passeggiate, di sole e tanto divertimento. Il Museo del fiore quest’anno vi propone tanti momenti per scoprire la natura e divertirvi imparando per tutti coloro che vorranno soggiornare sull’altopiano dell’Alfina. Il programma dell’estate al Museo del fiore co mincia a luglio e finisce a settembre.

Per tutta la stagione estiva il Museo del fiore resterà aperto dal mercoledì alla domenica con orario 10.00 – 13.00 e 15.00 -19.00.

Ed ecco quindi il programma de “L’estate 2019 al Museo del fiore – Un fiorire di iniziative” che ormai da sedici anni offre ai suoi visitatori tantissimi appuntamenti tematici adatti a tutti, grandi e piccini, amanti della natura, esperti ricercatori ma anche escursionisti.

Dal mercoledì alla domenica ci sarà:

“Un museo per curiosare” visite guidate su richiesta tutti i giorni di apertura e passeggiate al Bosco del Sasseto e sull’altopiano dell’Alfina. Il primo appuntamento dedicato al bosco del Sasseto sarà il 7 luglio con la giornata dedicata a “I castelli lungo la via Francigena e il bosco delle fate”, mentre l’8 settembre realizzeremo una “Escursione sull’Alfina … in boschi secolari su antichi vulcani”.

“Il teatro al Museo”: spettacoli teatrali nel giardino del museo: il 3 agosto con “Viaggio di Psiche” della compagnia teatrale O Thiasos – TeatroNatura di e con Sista Bramini, progetto Museion, e dal 19 al 21 luglio altri appuntamenti legati al mondo dello spettacolo a cui il museo aderisce e che si svolgeranno in alcune tra le più belle location del Lazio aderendo al programma “TRA MUSICA E MAGIA” promosso dalla Regione Lazio.

“Il Museo per i più piccoli”: laboratori tematici tutti i giorni di apertura su suoni della natura, fauna ed erbe.

“Le mostre al Museo”: con l’allestimento in mostra dei reperti scientifici esposti temporaneamente e straordinariamente in “Collezioni a vista” che nel periodo estivo si concentra su “I vertebrati volanti” ed “Erbe e sapori di un tempo”.

“La scienza al Museo”: quattro appuntamenti tematici, quali “Predatori in volo” il 27 luglio e “Mani alate nella notte stellata” il 10 agosto; “Erbe e sapori di un tempo” dal 22 al 25 agosto e per finire “Bombe di semi” il 21 settembre.

COME PRENOTARE E INFORMAZIONI: Coop. L’Ape Regina – Tel. 0763/730065, oppure cell. 388 8568841 (WhatsApp) mail: eventi@laperegina.it.