fotoreportage. A spasso per il Salone del Libro 2019 con la blogger @lalibreriadikassandra

Una reporter d’eccezione per LibroSì Lab al Salone Internazionale del Libro, l’evento che si sta svolgendo in questi giorni (9-13 maggio) a Torino dedicato ai libri e la lettura che richiama tantissimi lettori, editori, autori, blogger e appassionati di libri e novità.

Noi lo abbiamo visitato grazie agli occhi e le emozioni della blogger @lalibreriadikassandra che ha realizzato un bellissimo reportage di immagini e parole, che ci fa vivere direttamente l’atmosfera magica di chi ci è entrato… Seguiamola allora mentre ci accompagna in giro per la 32° edizione del Salone …. buon divertimento! (Credits foto e testi: @lalibreriadikassandra)

In foto, l’ormai famosa Torre simbolo della fiera di Francois Confino. Se volete votare anche voi l’apprezzamento all’opera andate a farlo nelle stories di Instagram di @lalibreriadikassandra… ma poi ritornare qui, il tour continua!!

L’EVENTO

@lalibreriadikassandra ha scelto per un importante e poetico evento organizzato dalla Regione ospite del Salone, Le Marche, dedicato al bicentenario dell’Infinito di Leopardi, che dimostra tutta la sua modernità.

TRA GLI STAND…

E poi un giro tra gli stand degli editori una piccola selezione tra i tanti presenti, anche e soprattutto i più “piccoli” dimostrano la loro disponibilità, generosità e originalità, con lavori editoriali e di comunicazione veramente innovativi… e posando anche per alcune di queste foto!

Ecco gli amici di Lucca Comics and Games con Akinformatica Games per la sezione giochi, fumetti:

La Raven Distribution per la sezione fantasy gioco libero:

la Tales of Comics per la sezione fumetti e manga:

L’Associazione Italiani Studi Tolkieniani per il genere fantasy:

EMI Edizioni per la sezione piccole case editrici:

E naturalmente le grandi case editrici, Mondadori, Newton Compton, Rizzoli e tante altre, con tanti libri e tante novità, per un giro completo QUI

anche con tante CURIOSITA’….

BAMBINI E LIBRI CHE PASSIONE!

Spazio ai più piccoli con tanti laboratori e spazi pensati per giochi e letture. Da ricordare anche lo slogan scelto per questa edizione “Il gioco del mondo” che fa pensare anche alla “saggezza” dei piccoli pur nella loro spensieratezza, nonostante la frase sia legata al libro di Giulio Cortazar, scrittore argentino vissuto a Parigi scelto come simbolo del Salone, legame tra la cultura europea e sudamericana.

SPAZIO AGLI ACQUISTI!

Salutandoci @lalibreriadikassandra ci dedica un’ultima foto con i suoi acquisti: “un’esperienza molto bella, conclude, arricchente e sicurmente da non perdere”, perché il mondo dei libri è più reale di quanto immaginiamo!

Al prossimo appuntamento!

Lalibreriadikassandra è una blogger di Instagram che si occupa del mondo del libro e della lettura. È un profilo molto attivo e seguito, in cui sono presenti diverse rubriche tematiche e iniziative interessanti: il giovedì classico, in cui legge grandi autori del passato, collaborazioni con autori e case editrici, incontri, viaggi e molto altro.

Salone del Libro: IL GIOCO DEL MONDO

Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna dal 9 al 13 maggio 2019 nei Padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere. Cinque giorni per raccontare Il gioco del mondo, ovvero ibridazioni e identità, felicità e crisi, logiche e irrazionalità, evoluzioni e battute d’arresto: il contemporaneo con le sue tensioni, controversie e speranze attraverso la pluralità delle voci e visioni di scrittori, scienziati, giornalisti, artisti, registi.

Il Salone ha una lingua ospite, lo spagnolo, tra le più parlate al mondo. Il manifesto dell’edizione è di MP5. Che abbia un bambino come protagonista non è un caso. Il Salone – con il suo Bookstock Village – è il luogo in cui si stringe, anno dopo anno, un’alleanza con le nuove generazioni. Il futuro sarà il loro, per questo è necessario coinvolgerli nel gioco del mondo. TUTTE LE INFO: https://www.salonelibro.it/