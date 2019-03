Uisp Scherma, torna a Orvieto il Trofeo Pegaso. Attesi 230 schermidori

ORVIETO – Anche quest’anno la Uisp Scherma Orvieto organizza il prossimo fine settimana (9-10 Marzo) la Prima Prova del Trofeo Pegaso, circuito di Spada per le categorie Giovanili riferite ai nati dal 2008 al 2005 e per le categorie promozionali riferite ai nati del 2009 e del 2010.

Le successive due tappe si terranno a Massa (30-31 Marzo) e Siena (4-5 Maggio 2019).

Si tratta di una manifestazione che vedrà la partecipazione di più di 20 società sportive schermistiche provenienti dall’Umbria, dalla Toscana, dal Lazio, dalle Marche e anche con cinque atleti dalla Sicilia e quattro atleti dal Molise. Si svolgerà presso la Palestra della Scuola Media “Ippolito Scalza” di Ciconia dove verranno montate 10 pedane.

Sono previsti circa 230 giovani schermidori per una due giorni di scherma che, come ormai da 3 anni, fa ritornare una competizione interregionale di Scherma ad Orvieto.

“Anche quest’anno siamo riusciti ad avere l’OK a poter effettuare ad Orvieto una delle 3 prove del circuito del Trofeo Pegaso giunto alla sua quinta edizione. Le società Toscane promotrici di tale Trofeo hanno confermato la nostra gara, riconoscendo la buona riuscita degli anni scorsi e confermando la fiducia nella nostra Associazione. La finalità è quella di allargare la partecipazione anche al Lazio e alle Marche e mi sembra che l’intento sia più che centrato. Addirittura quest’anno hanno iscritto alcuni atleti anche il Catania Scherma e la TDL Campobasso. Noi parteciperemo con 22 giovani atleti Orvietani e speriamo anche di ben figurare dal punto di vista agonistico” queste le parole di Domenico Lo Conte, presidente dell’ASD Uisp Scherma Orvieto.