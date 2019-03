A Scuola con Gusto, Show Cooking con l’Istituto Alberghiero Luca Coscioni

ORVIETO – Si prepara una grande giornata per i ragazzi dell‘Istituto Alberghiero Luca Coscioni di Orvieto, che li vedrà impegnati, giovedì 4 aprile, in A Scuola con Gusto, uno Show Cooking dalle 15 alle 18 in Piazza San Giuseppe.

Saranno presenti alla kermesse gli chef C. Venturi, ambasciatore della cucina italiana nel mondo, M. Cahssai, chef Atman – Villa Rospigliosi a Lamporecchio(Pisa), P. Trippini, chef Il Bosco EATALY, R. Baiocco, chef Il Malandrino, P. Siano, Bartender.