Su Rai Radio 3 il Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria

ORVIETO – Su Rai Radio Tre, sabato 15 dicembre ore 21, si parlerà del Congresso Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria dedicato al tema “Musei d’Etruria” in programma ad Orvieto presso il Palazzo del Capitano del Popolo dal 14 al 16 dicembre prossimo.

L’attenzione della maggiore rete radiofonica italiana per la cultura segnala la rilevanza raggiunta dai convegni promossi dalla Fondazione per il Museo “Claudio Faina”. Non è la prima volta, infatti, che Rai Radio 3 dedica la sua attenzione alle attività di ricerca e approfondimento scientifico e culturale svolte da tale istituzione in campo archeologico; già a maggio del 2016, infatti, dedicò uno speciale alla mostra Giuseppina Anselmi Faina. Una pittrice dell’Ottocento tra Piemonte e Umbria.

La partecipazione ai lavori del XXVI Congresso Internazionale è libera. I dettagli del programma sono consultabili sul sito del museo www.museofaina.it e sul profilo Facebook.