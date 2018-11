Un buon esordio stagionale ad Ariccia per Uisp Scherma Orvieto

ORVIETO – Si è chiuso con due terzi posti ed un quinto posto l’esordio stagionale per gli Under 14 della Uisp Scherma Orvieto. Ad Ariccia, lo scorso fine settimana, si è svolta la prima Prova Interregionale Lazio-Umbria-Marche-Abruzzo-Campania con la partecipazione di circa 900 giovani atleti divisi ognuno per la sua categoria.

ROCCHIGIANI Lorenzo (Cat. Allievi-Ragazzi Spada 2005-2006) e MONTESANTI Flavio (Cat. Maschietti Spada 2008) di ORVIETO si sono classificati terzi portando a termine una splendida gara. TOGNARINI Sofia si è classificata 5° nella categoria Giovanissime Spada (2007), dimostrando di essere tra le più preparate nei suoi pari età.



Hanno poi ben figurato anche FORESI Ludovica (15°-Cat. Bambine Spada) e LO CONTE Edoardo (11°-Maschietti Spada) entrati nei primi sedici, perdendo solo 10-9 l’assalto per arrivare negli 8.

Soddisfazioni anche per gli altri orvietani. In tutto sono stati tredici e precisamente, oltre ai già menzionati sopra, hanno partecipato anche PONTREMOLI Luca (17°), URBANI Fiorinda (18°), DELLA CIANA Caterina (19°), INCHES Adriano (38°), STOLLO Flavia (85°), OLIMPIERI Alice (55°), GRAZIANI Agnese (23°), ORTU Riccardo (42°).

“Trasferta positiva. Siamo contenti, anche se c’è il rammarico che con un pizzico di fortuna in più qualche nostro atleta poteva fare meglio” questo il commento del maestro della UISP SCHERMA ORVIETO Davide LO CONTE.