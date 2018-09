A Viterbo un ottobre dolce con CioccoTuscia e Festa della Castagna

VITERBO – Tra pochi giorni avrà inizio la 9A edizione di “CioccoTuscia – Festival dei Dolci Sapori”; si parte sabato 6 con apertura Villaggio alle ore 10,30 e si continua anche nei giorni 7, 13 e 14 ottobre 2018 presso le Scuderie di Palazzo Farnese di Caprarola (VT).

La manifestazione è sempre con ingresso gratuito ed è basata sulla promozione e sulla valorizzazione dei prodotti locali, sia dolci che salati tipici, della Tuscia ma non solo; La manifestazione è organizzata da AS Eventi e Pubblicità in collaborazione con il Comune di Caprarola e la Pro Loco; tra i partner ci sono anche l’Istituto alberghiero di Caprarola, CNA Viterbo e Civitavecchia e MyTuscia.

CioccoTuscia è anche un veicolo importante per lo sviluppo turistico della zona integrandosi con la locale Festa della Castagna; saranno presenti molti espositori del settore enogastronomico con loro stand dedicato.

Nel 2017 si sono superate le 12.000 presenze in soli 4 giorni per un totale complessivo di oltre 70.000 visitatori (totale delle 8 edizioni precedenti) di tutte le età e provenienti da tutta Italia quindi un grandissimo successo per CioccoTuscia che si conferma ogni anno come il più grande evento enogastronomico della provincia di Viterbo.

CioccoTuscia è una manifestazione che da spazio a molte iniziative quali esibizioni di mastri pasticceri con lezioni di pasticceria e cioccolateria per adulti, degustazioni e intrattenimento.

Per i bambini non mancano le attrazioni grazie alla presenza di animazione con palloncini, baby dance, truccabimbi, Bosco incantato e altre sorprese.



Si rinnova anche il Premio Statuetta d’Oro CioccoTuscia che, dopo aver già premiato Angelo Peruzzi (ex calciatore campione del Mondo), Alice Sabatini (Miss Italia 2015), Martina Caregaro (Tennista Professionista) e Piermaria Cecchini (attore e regista), vedrà premiati anche nel 2018 altri “Ambasciatori della Tuscia”.

Un evento quindi che coinvolge tutte le categorie di visitatori e che ormai è un appuntamento ricorrente per la promozione delle realtà della Tuscia coinvolte e che ogni anno cresce sempre più.

Info e aggiornamenti su www.cioccotuscia.it

Programma 2018

Sabato 6 ottobre 2018 alle ore 10,30 inizia la manifestazione con l’apertura del Villaggio CioccoTuscia che chiuderà domenica 14 alle 19,00.

Apertura Villaggio stand (10,30 – 19,00):

Stand prodotti dolciari con degustazione e vendita prodotti

Stand “Sapori Salati” con degustazione e vendita prodotti tipici salati

Stand gastronomici Festa della Castagna, a cura della Proloco di Caprarola, con piatti tipici a base di castagne e non. Degustazioni di pizze fritte alla crema di marroni; durante i pasti i visitatori saranno allietati da narratori e stornellatori (I SENZA TEMPO) inoltre CALDARROSTE E TANTE SORPRESE nel “Bosco Incantato”

Stand dei mercatini artigiani lungo le vie del centro di Caprarola

Area Maestri Pasticceri (ore 10,30 – 19,00):

SCUOLA DI CIOCCOLATERIA PER ADULTI

SCUOLA DI PASTICCERIA PER ADULTI

DIMOSTRAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DI DOLCI VEGAN

Area Bambini

Dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30: truccabimbi, creazioni con palloncini, animazione, babydance, musica e giochi.

Piano terra Istituto Alberghiero (Sala Ristorante):

Pasticceria Base: dalle ore 10,30 alle 11,30

Dimostrazione alla lampada: dalle ore 11,30 alle 12,30

Dimostrazione preparazione cocktail: dalle ore 16,30 alle 17,30

Dimostrazione preparazione pizza: dalle ore 17,30 alle 18,30

La scienza in cucina (intaglio frutta): dalle 15,30 alle 16,30

Inoltre lavorazione pasta da zucchero, fontana di cioccolato e altre attività.

Mostra di pittura di Leopoldo Cirillo Taiani – Opere dal ciclo “ENERGIE”.

Inaugurazione sabato 6 alle 17,00.

Alcuni prodotti che si possono trovare negli stand

Stand Dolci:

– praline al cioccolato di vari gusti

– tavolette di cioccolato di vari gusti

– cioccolato sfuso in vari gusti

– strumenti ed altri oggetti in cioccolato

– frutta disidratata di vari tipi

– creme a base di nocciola, di cioccolato, di mandorle e di castagne

– prodotti da forno tipici della Tuscia (tozzetti, ciambelline, biscotti vari)

– dolci a base nocciole e castagne

– miele e prodotti a base di miele

– biscotti ed altri prodotti a base di lavanda

– torte e dolci a base di prodotti locali

– confetture e prodotti a base di frutta

– torroni di vario genere

– croccanti ai frutti a guscio

– caramelle e prodotti alla liquirizia

– prodotti a base di caffè

– liquirizia

– gelati

– crepes farcite

– e altro

Stand Salati:

– prodotti di norcineria

– birre artigianali

– formaggi di vari tipi

– legumi locali

– composte e mostarde

– sughi di vario genere

– vini rossi, vini bianchi, vini dolci

– spezie di vario genere

– prodotti a base di funghi

– patate fritte

– e altro

Area Food Festa della Castagna:

– panini con porchetta e castagne

– trofie al pesto di nocciole

– zuppa di castagne

– salsicce

– verdure grigliate

– pizze fritte con crema di marroni

– e altro