L’agenzia Immobiliare Tirsena presenta una bella novità. Tutte le offerte immobiliari in Umbria, Alto Lazio e Toscana da oggi arrivano direttamente sui dispositivi mobili (smartphone e tablet) con la nuova APP “Immobiliare Tirsena”. Oltre 400 proposte tra appartamenti, ville, casali, aziende agricole e anche immobili di lusso, comodamente consultabili e sempre aggiornate. Ogni annuncio ha una scheda dettagliata e completa di descrizioni, informazioni, piante, gallerie fotografiche e video. L’App “Immobiliare Tirsena” è semplice, comoda e sempre gratuita.

I vantaggi dell’App “Immobiliare Tirsena”:

Già dalla home della nostra APP trovi subito una vetrina delle nostre migliori offerte immobiliari in vendita e in affitto. Puoi visualizzare rapidamente e in tempo reale:

– gli ultimi annunci inseriti

– gli annunci modificati di recente

– gli annunci con il prezzo in ribasso

Nel bottone CERCA è possibile consultare il catalogo completo con tutti i filtri utili per trovare l’immobile più adatto alle proprie esigenze. Direttamente dall’APP si ha inoltre la possibilità di prenotare facilmente una visita presso uno degli immobili del catalogo. Tutto con una richiesta con un semplice “tocco” dallo smartphone o tablet. Infine, è possibile anche condividere gli annunci con chi desideri via e-mail, WhatsApp o social e contattare l’Agenzia in qualsiasi momento.

Notifiche in tempo reale con l’App “Immobiliare Tirsena”

Installando la App sui dispositivi mobili è possibile ricevere in tempo reale notifiche sulle ultime novità inserite. E’ possibile trovarli poi in ogni momento nella home cliccando sull’icona a forma di campana (in alto a destra).

L’App “Immobiliare Tirsena” è lo strumento perfetto per chi cerca casa, perché permette di conoscere in anteprima gli ultimi annunci immobiliari per non perdere le offerte più vantaggiose.

L’App “Immobiliare Tirsena” è disponibile sugli store Android e iOS:

Scarica l’App per Android > CLICCA QUI

Scarica l’App per iOS > CLICCA QUI

Per maggiori informazioni:

https://www.immobiliaretirsena.it

https://www.facebook.com/ImmobiliareTirsena

info@immobiliaretirsena.it