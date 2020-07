Un ricco programma estivo al Monumento Naturale “Balza di Seppie” di Lubriano. Grazie al sostegno della Regione Lazio sono in programma una serie di eventi gratuiti dedicati, in particolare, a bambini, ragazzi e famiglie. Verranno svolte dal personale in servizio al Museo Naturalistico e il Monumento Naturale e guide ambientali escursionistiche. Previsto il coinvolgimento di aziende agricole e associazioni locali. Le attività saranno caratterizzate dal rispetto di tutte le disposizioni sulla sicurezza sanitaria legata al Covid-19 (distanziamento, dispositivi di protezione individuale, ecc.). Per questi motivi, ad ogni evento, è prevista la partezipazione di 30 persone al massimo. E’ dunque importante prenotare al seguente numero: 327.0289027.

Di seguito il programma degli eventi:

venerdì 31 luglio, venerdì 7 e venerdì 21 agosto, dalle 18 alle 19.30

Fiabe narrate e merenda per grandi e piccini, ammirando i Calanchi

Teatro Null presenta “Il Raccontastorie” con Gianni Abbate

sabato 1° agosto, dalle 17.30 alle 20

monologo teatrale – Pietro e Michela Benedetti

“Allora ero giovane pure io. Travagliata e poetica vita di Alfio Pannega”

concerto “Com’è profondo il mare. Omaggio a Lucio Dalla”

degustazione prodotti Az. Agricole Montesu e Casa Vespina

sabato 8 agosto, dalle 17.30 alle 20

spettacolo teatrale – P. Benedetti ed A. Calabresi poeta organettista

“Transumar cantando e trasumanar” – I cantori dell’ottava rima improvvisata

concerto Elena No – Tributo a Lucio Battisti

degustazione prodotti Az. Agricole Montesu e Casa Vespina

sabato 22 agosto, dalle 17.30 alle 20

spettacolo teatrale – P. Benedetti, M. Gregori e D. De Acutis poeta organettista

“I Butteri” – Prima nazionale. Storie di lavoro, occupazione delle terre, assegnazione dei poderi, cibo e sopravvivenza

concerto Lucy and the Walrus – Beat, surf & rock ‘n’roll

degustazione prodotti Az. Agricole Montesu e Casa Vespina

domenica 2, domenica 9 e domenica 23 agosto, dalle 17.30 alle 19.30

escursioni guidate dal Museo Naturalistico al Monumento Naturale

Itinerario di 4 chilometri, tra forre, boschi e campi coltivati.

Sola andata. Ritorno con navetta