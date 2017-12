Capodanno magico al Boni di Acquapendente in compagnia di Bustric e del suo spettacolo Magic’anno

ACQUAPENDENTE – Anche quest’anno il Teatro Boni di Acquapendente organizza una serata speciale il 31 dicembre per trascorrere la notte di San Silvestro nella confortante e suggestiva cornice di un teatro italiano ottocentesco e per festeggiare in allegria l’arrivo del nuovo anno.

Domenica 31 dicembre 2017, quindi, è in programma “Magic’anno“, una serata tra comicità, teatro e musica che avrà per protagonista Bustric, accompagnato al pianoforte da Leonardo Brizzi. Bustric è il nome d’arte dell’attore fiorentino Sergio Bini, che ha recitato anche nel film “La vita è bella” di Roberto Benigni interpretando l’amico Ferruccio. Con un biglietto di 70 euro si potrà partecipare alla cena e assistere allo spettacolo; per chi invece è interessato soltanto allo spettacolo, l’ingresso è alle ore 22.15 con un costo di 40 euro comprensivo anche del brindisi finale con panettone e spumante.

“Magic’anno” è uno spettacolo irripetibile, un fuoco d’artificio di scherzi e facezie. Un viaggio avventuroso nel mondo del gioco, la vita e la risata. Il teatro nasce sempre e solo nella mente dello spettatore: Bustric sa che bastano pochi tocchi magici per stimolare la sua immaginazione. Così una pioggia di bolle di sapone può diventare il fondo marino con Sirena. Oppure un tappetino con degli specchi diviene il lago di Ballaton dove Teresa Protoposkaja danzerà “La morte del cigno”.

Bustric cerca sempre una sintesi tra racconto e immagine, con piccole e continue invenzioni che permettono a ogni spettatore di creare il suo spettacolo nella propria fantasia. Le azioni, le parole e le note musica si incontrano a volte per caso, altre per associazione poetica, altre ancora come inevitabile conseguenza. La casualità, il non senso e lo scherzo hanno sempre un disegno e un significato nascosto. Lo spettacolo così vuole sorprendere e meravigliare, scoprendo i segreti nascosti dietro un gioco di illusione. Il gesto magico e scaramantico di un buon augurio, il mistero del futuro.

Per informazioni e prenotazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.