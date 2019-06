“ONE. Orvieto Notti d’Estate”, dopo anni di assenza ritorna sulla Rupe l’arena del cinema all’aperto

ORVIETO – Attesissima dal pubblico, dopo molti anni di assenza torna a Orvieto l’arena estiva del cinema all’aperto, che per diversi decenni ha caratterizzato l’estate orvietana rivelandosi un’esperienza molto sentita, partecipata e amata da residenti e turisti. L’obiettivo è tornare ad arricchire, nel periodo estivo, la vita culturale e sociale della Città offrendo occasioni di intrattenimento culturale mirate a fasce di pubblico diversificato.

Nasce con queste premesse la rassegna estiva ONE – Orvieto Notti d’Estate che, dal 13 luglio al 31 agosto, avrà come location il bellissimo Giardino dei Lettori della Biblioteca Comunale Luigi Fumi di Orvieto. Il progetto è firmato da Associazione TEMA, Cantiere Orvieto, Cinema Multisala Corso, Comune di Orvieto e Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto. Il programma della rassegna è stato presentato venerdì 28 giugno durante la conferenza stampa che si è tenuta nell’atrio del Palazzo dei Sette.

Grande contenitore culturale, ONE – Orvieto Notti d’Estate prevede proiezioni cinematografiche e altri appuntamenti di teatro, musica, incontri, degustazioni enogastronomiche, nonché serate di letture per adulti e bambini. Iniziative che si inseriscono nella prospettiva di rinnovamento e attualizzazione delle funzioni della Biblioteca Pubblica come accesso e servizio di valorizzazione e diffusione della cultura, in grado di attivare la collaborazione di associazioni e soggetti diversi. In questo senso, il progetto ONE – Orvieto Notti d’Estate si armonizza con l’attività del DigiPASS (gestito dalla Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto), insediato presso la Biblioteca Comunale con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura digitale.

Dopo l’inaugurazione, prevista per il 13 luglio alle 19,30 con ONE, BUONA LA PRIMA, aperitivo con musica in collaborazione con DJ ORCHESTRA MODERNA e Bar Montanucci (ingresso gratuito), la rassegna prevede una serie di serate dedicate al cinema, con proiezioni di film di vario genere nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle ore 21: E’ nata una stella (15 luglio), Stanlio & Ollio (16 luglio), Momenti di trascurabile felicità (18 luglio), Aladdin (19 luglio), il Traditore (22 luglio), Cafarnao (23 luglio), Dogman (25 luglio), Van Gogh (2 agosto), Bohemian Rhapsody (5 agosto, in lingua originale), La Favorita (6 agosto), Avengers Endgame (8 agosto), Green Book (9 agosto), Vice (13 agosto), Dumbo (19 agosto), I fratelli Sisters (20 agosto), Il Professore e il pazzo (22 agosto), All is true (23 agosto), Widows (26 agosto), Il gioco delle coppie (27 agosto), La donna elettrica (29 agosto), Cold War (30 agosto).

In occasione della serata del 20 luglio LUNA 1969-2019 – 50 ANNI FA LA CONQUISTA DELLA LUNA, la proiezione del film “First man” è preceduta da un’introduzione musicale di Riccardo Cambri, da una lettura di Daniela Cavallini, da multivisioni di Massimo Achilli e da un intervento di Fernando Pedichini. Altro appuntamento d’eccezione dedicato al cinema è il 12 agosto, SERATA BERTOLUCCI, con la proiezione della pellicola “Il Conformista” preceduta da un’ introduzione di Guido Barlozzetti.

Il ricco calendario degli appuntamenti con protagonista il grande schermo include anche la seconda edizione de I MESTIERI DEL CINEMA, mini-rassegna dedicata al cinema italiano d’autore organizzata e gestita dall’Associazione TEMA, che lo scorso anno ha riscosso molto successo e che porterà a Orvieto ospiti di rilevanza nazionale. Le tre proiezioni (ad ingresso gratuito), mirando ad arricchire il panorama culturale della Città, sono seguite da incontri e dibattiti con i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dei film, per raccontare le specificità dei mestieri che sostengono opere complesse e corali.

I registi sono invitati a presentare le proprie opere, accompagnati di volta in volta da sceneggiatori, scenografi, attori, direttori della fotografia, costumisti e da chi ha contribuito con il proprio lavoro e talento.

Come per la scorsa edizione, partecipano ai Mestieri del Cinema film italiani prodotti negli ultimi anni e selezionati sulla base delle tematiche affrontate, privilegiando autori e autrici emergenti che raccontano storie in grado di suscitare riflessioni e dibattiti sulla contemporaneità, con particolare attenzione per le problematiche legate alle relazioni tra individui e collettività, alle derive mentali, alla follia che si confronta con la normalità, alle comunità, al lavoro, ai rapporti con l’ambiente, all’emarginazione sociale e culturale, alla condizione precaria dei più giovani. I tre film selezionati sono stati scelti ponendo particolare attenzione alle opere prime, a giovani registi, per le storie che suscitano importanti riflessioni, per le produzioni a basso budget penalizzate dalla grande distribuzione commerciale.

Questo il programma de I MESTIERI DEL CINEMA (ingresso gratuito):

29 luglio ore 21 RIDE – Valerio Mastandrea. Drammatico. Con Chiara Martegiani, Renato Carpentieri. Kimera Film, Rai Cinema. Italia 2018.

Intervengono il regista Valerio Mastandrea e il produttore Simone Isola. Con Alexandra Rosati, Christian Raimo ed Emiliano Licastro.

30 luglio ore 21 DUE PICCOLI ITALIANI – Paolo Sassanelli. Commedia. Con Francesco Colella e Paolo Sassanelli. Mood Film, Duo Production, Rai Cinema. Italia 2018. Intervengono la sceneggiatrice Chiara Balestrazzi ed il direttore della fotografia Francesco Colella. Con Claudio Lattanzi, Emanuela Leonardi, Angelo Strabioli.

31 luglio ore 21 OVUNQUE PROTEGGIMI – Bonifacio Angius. Drammatico. Con Alessandro Gazale, Francesca Niedda. Ascent Film, Rai Cinema. Italia 2018. Intervengono il regista Bonifacio Angius e il distributore Claudio Storani. Con Sonia Broccatelli, Francesco Cordio.

Sempre il 31 luglio è previsto per le ore 16, all’interno della Casa di Reclusione di Orvieto, “Dall’arena al carcere: il cinema torna dentro”, ovvero la proiezione del film drammatico IL PIU’ GRANDE SOGNO di Michele Vannucci, con Mirko Frezza, Alessandro Borghi. Italia, 2016. Intervengono il protagonista Mirko Frezza e la sceneggiatrice Anita Otto. Con Angelo Strabioli e Emanuela Laonardi.

I Mestieri del Cinema, anche per questa 2^ edizione, beneficia del prezioso sostegno della Società Engineering – sponsor ufficiale della mini-rassegna – che ha espresso compiacimento per l’iniziativa e le sue finalità, sostenendone gli sforzi economici. Tra gli appuntamenti musicali di ONE, è in programma il 27 luglio l’esibizione del gruppo ODIO L’ESTATE TRIO – Simone Stopponi, Francesco Bufalini, Francesca Dragoni (musica indie, cover e songwriter). Il 3 agosto è la volta di FABIO CECCARELLI QUARTET (Fabio Ceccarelli fisarmonica, Muri Morello chitarra, Steve Laye contrabbasso, Tiziano Tetro batteria e percussioni) in “…..Non solo jazz”. Il leader del gruppo Fabio Ceccarelli, vanta collaborazioni importanti con grandi musicisti come Morricone, Trovajoli, Ortolani, Piersanti, Bacalov e Piovani, ha registrato per loro le colonne sonore di numerosi film tra i quali Lamerica, Pinocchio, La vita è bella.

Ad esibirsi il 7 agosto è poi FLORENCE CELLO ENSAMBLE. L’ensamble nasce nel 2010 sotto la direzione del Prof. Lucio Labella Danzi, docente del Conservatorio Cherubini di Firenze, che hacoinvolto violoncellisti attivi in orchestra e nel campo della didattica strumentale il cui talento ha dato vita ad una delle realtà toscane più apprezzate nel suo genere. Musiche di Shostakovich, Brahms e Dvorak. Spazioalla musica anche il 10 agosto con MICHELE ASCOLESE E NATALIO MANGALAVITE DUO – LATIN JAZZ. Al piano l’argentino Natalio Louis Mangalavite che, dopo venticinque anni al fianco di Ornella Vanoni come pianista e arrangiatore, è oggi fautore di progetti propri originali. Un pianista capace di trasmettere emozioni molto profonde e momenti di pura poesia attraverso la tradizione musicale del suo paese, soprattutto del Tango. Alla chitarra Michele Ascolese, uno dei più apprezzati sessionman del panorama musicale italiano, per anni stretto e preziosissimo collaboratore di Fabrizio De Andrè.

Tra le proposte musicali di ONE anche il concerto PIANO SOLO di RITA MARCOTULLI (24 agosto), che ha collaborato tra gli altri con Chet Baker, Steve Grossman, Jo Lovano e molti altri mostri sacri del jazz mondiale. Partecipando alla realizzazione del film Basilicata coast to coast per il quale si è occupata della colonna sonora, la Marcotulli ha ricevuto il Ciak d’Oro nel 2010, il Nastro d’Argento alla migliore colonna sonora nello stesso anno, il David di Donatello per il miglior musicista nel 2011 (prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento) e il Premio Top Jazz 2011 come miglior artista del jazz italiano secondo la rivista Musica Jazz. A chiudere gli appuntamenti musicali è la SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ADRIANO CASASOLE di Orvieto, che il 31 agosto dà spazio al suo ampio repertorio con cui si chiude ONE – Orvieto Notti d’Estate.

ONE è anche appuntamenti di spettacolo: in programma il 17 luglio IL LIBRAIO SUONA SEMPRE DUE VOLTE (ingresso gratuito), che Davide Ruffinengo porta in giro per l’Italia presentando una dozzina di titoli e raccontando storie e aneddoti sul mondo dei libri. In un Paese dove solo il 14% delle persone legge almeno un libro al mese e dove il popolo dei non lettori è stimato al50%, Ruffinengo dimostra come quello dei librai è “un mestiere che può sopravvivere solo se si accetta il rischio di reinventarsi e sperimentare”.

Nel ricco programma della rassegna, anche appuntamenti dedicati ai più piccoli, ovvero STORIE A CIELO APERTO – NARRAZIONI: storie, favole, filastrocche, spettacolo di marionette con la compagnia La Capra Ballerina che mette in scena una fiaba di H. C. Andersen (24 luglio, ingresso gratuito). Sempre per i bambini sono in programma anche i film Aladdin (19 luglio) e Dumbo (19 agosto).

Un altro incontro di letture, STORIE A CIELO APERTO – LETTURA AD ALTA VOCE, propone poi una divertente maratona di storie animate, un percorso a tappe accompagnato da due amici speciali, silenziosi e leggeri, eccentrici e coinvolgenti. (28 agosto, ingresso gratuito).

Tra gli incontri culturali in programma, anche ECONOMIA E TERRITORIO – ORVIETO AL CENTRO D’ITALIA. Questo il titolo dell’intervista di Marco Fratini all’economista e storico Giulio Sapelli (26 luglio, ingresso gratuito). La sezione Food & Beverage, che accompagnerà diversi degli appuntamenti di ONE, è curata da Consorzio Tutela Vini di Orvieto, Bar Montanucci, RistoBar Sale & Pepe e L’Officina del Gelato.