Concerto per il concerto del Corpus Domini con la “NAVAL Forces-Europe Band”

ORVIETO – Per iniziativa dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme/Luogotenenza per l’Italia Centrale Appenninica Regioni: Toscana-Marche-Umbria, Orvieto sarà di nuovo protagonista del tradizionale Concerto del Corpus Domini. Quest’anno – domenica 23 giugno alle 19 in Piazza Duomo – si esibirà la “NAVAL Forces-Europe Band” a favore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Ordine che sarà presente alla intensa giornata di celebrazioni del Corpus Domini con le Sezioni e Delegazioni della Luogotenenza dell’Italia Centrale Appenninica comprendente le tre Regioni: Toscana-Umbria-Marche e con il Luogotenente, S.E. Il Comm. OESSG.Ing.Giuseppe Michele Marrani. L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è persona giuridica di diritto canonico come dal Rescritto di Sua Santità Giovani Paolo II del I febbraio 1996.

Tra le sue finalità figurano:

* il sostegno e l’aiuto per le opere e le istituzioni culturali (scuole di ogni ordine e grado), caritative e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa;

* adoperarsi per la conservazione e la propagazione della fede e sostenere i diritti della Chiesa Cattolica in Terra Santa.

In Umbria la Sezione è presieduta dal Comm. Vladimiro Tentoni con sede a Perugia; l’organizzazione territoriale Umbra comprende sei Delegazioni attive nelle varie Diocesi: ad Orvieto sono responsabili:

– il Delegato Cav. Ing. Mario Angelo Mazzi;

– il Priore “guida spirituale” Mons. Marco Nunzi.

La Cittadinanza è invitata a partecipare, le offerte raccolte saranno interamente destinate per contribuire alla realizzazione di due nuovi progetti :

1) – la ristrutturazione del complesso conventuale di Jaffa di Nazareth;

2) – completamento del centro Our Lady of Peace in Giordania e costruzione di un centro culturale.

Per info: 339.1283938