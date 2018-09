Chiude con successo la rassegna Umbria Folk Festival. Un’edizione 12 di grande qualità

Dopo quattro giorni vissuti all’insegna della musica folk, si è conclusa con grande successo UMBRIA FOLK FESTIVAL, che si è svolta ad Orvieto, in Piazza del Popolo, da mercoledì 29 agosto a sabato 1 settembre. Con l’immancabile FESTA DELLA TERRA, in programma sabato scorso come evento conclusivo della rassegna, è calato il sipario sulla dodicesima edizione della kermesse, presentata nell’ambito del #FOLKFEST2018, grande contenitore di eventi che ha coinvolto, attraverso un circuito interregionale, non solo Orvieto ma anche territori limitrofi (Castiglione del Lago, Acquapendente, Castelgiorgio).

Ritmo, energia, canti, balli, tradizioni musicali, musica popolare dal mondo. Questi e molti altri gli ingredienti di Umbria Folk Festival 2018, che ha visto sul palco grandi protagonisti del panorama musicale folk, tra cui Lucilla Galeazzi, Riccardo Tesi & Banditaliana, Ginevra Di Marco, applauditissimi dal numeroso pubblico presente che ha caldamente apprezzato i loro ricchi repertori legati alla musica popolare.

Lunghi applausi anche per il Trio La Villanella capitanato dallo storico fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare Patrizio Trampetti, per le forti suggestioni e gli interessanti virtuosismi proposti dal duo Rocca Benigni, per la compagnia di musica siciliana Unavantaluna e per i Malicanti, che hanno scaldato il pubblico eseguendo canti tradizionali del Centro e del Sud Italia, specialmente della Puglia. Protagonisti della grande FESTA DELLA TERRA sono stati la vivacissima Compagnia de La Panatella con il folk verace delle terre orvietane e la #FOLKFEST Orchestra (già nota al pubblico di Umbria Folk Festival come Orchestra Giovanile di Musica Popolare), formazione di giovani musicisti e cantanti che, con grande energia, hanno presentato una serie di canti tipici della tradizione dell’Umbria e del Lazio ispirati alla grande tradizione musicale contadina.

Calato il sipario su Umbria Folk Festival, il programma del #FOLKFEST2018, nuovo circuito interregionale di musica e cultura folk, prosegue fino al 22 settembre con una serie di appuntamenti sul territorio.

Dopo l’esibizione della Filarmonica Luigi Mancinelli prevista ad Orvieto per venerdì 7 settembre alle 18.30 (con percorso itinerante da Piazza del Popolo) e lo spettacolo Unconventional Circus di Vertycal Loft – BDC in programma l’8 settembre alle 21 In Piazza della Pace ad Orvieto Scalo, sono in programma al Mancinelli due appuntamenti teatrali che renderanno omaggio a due indimenticabili artisti: Lucio Dalla e Gabriella Ferri.



Si tratta di DA BALLA A DALLA in programma sabato 15 settembre alle 21.30, con un talentuoso Dario Ballantini che reinterpreta una selezione della straordinaria produzione artistica di Lucio Dalla cantando con la voce sorprendentemente fedele all’originale e trasformandosi “dal vivo” in lui. Sabato 22 settembre, sempre alle 21.30, saranno invece in scena Syra e Pino Strabioli con PERCHE’ NON CANTI PIU’, un emozionante concerto-spettacolo per Gabriella Ferri. La prevendita dei due spettacoli inizierà al botteghino del Mancinelli mercoledì 12 settembre con i seguenti orari: dal mercoledì al sabato ore 10-13 16-18. A breve sarà inoltre attiva anche la prevendita online. Info www.teatromancinelli.com



#FOLKFEST2018 è organizzato da Associazione TEMA, Associazione Umbria Folk Festival e Comune di Orvieto in collaborazione con Parametrica, Associazione Musicale Adriano Casasole, Filarmonica Luigi Mancinelli, GAL Trasimeno Orvietano, Gruppo Folkloristico Agilla & Trasimeno, Proloco di Castelgiorgio, Comune di Acquapendente, Comitato di Acquapendente Viaggio nella civiltà contadina e artigiana, Spazio Musica, Vertycal, Gelati d’Italia, Festival Nazionale Uisp del Gioco e delle Tradizioni e con il sostegno di MIBACT e Regione Umbria e dello sponsor I.G.C. Impresa Generale Costruzioni.

Il programma completo del #FOLKFEST2018 è disponibile su www.teatromancinelli.com https://bit.ly/2AXTIwx

(Le foto di Umbria Folk Festival sono di Massimo Achilli e Silvia Spacca)