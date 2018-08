FolkFest entra nel vivo. Sul palco della seconda serata Unavantaluna e Riccardo Tesi & Banditaliana

ORVIETO – Dopo i primi concerti presentati a Castiglione del Lago, Castelgiorgio e Acquapendente, il #FolkFest2018 è entrata nel vivo con Umbria Folk Festival, in programma ad Orvieto, in Piazza del Popolo, tutte le sere fino a sabato 1 settembre con una serie di concerti ad ingresso libero.

Ritmo, energia, canti, balli, tradizioni musicali, musica popolare dal mondo. Questo e molto altro nel programma della 12^ edizione di Umbria Folk Festival, che per giovedì 30 agosto alle 21 vede sul palco la compagnia di musica siciliana Unavantaluna. Un ensemble di musicisti uniti dalle comuni origini siciliane e dalla passione per le arti e le tradizioni popolari della loro terra. Nel loro progetto è forte la necessità di unire il passato con il presente attraverso la ricerca di un possibile equilibrio fra tradizione e innovazione musicale.

Canzoni in siciliano e voci possenti, strumenti musicali arcaici e storie millenarie, arrangiamenti e nuove sonorità: un gruppo di sicuro impatto che diviene addirittura trascinante nella propria dimensione più consona, quella dal vivo. Nella formazione Pietro Cernuto zampogna a paro, friscaletto, voce, percussioni Francesco Salvadore voce, percussioni Carmelo Cacciola lauto cretese e voce radicale Luca Centamore chitarre Arnaldo Vacca tamburi a cornice.

Ospiti della serata anche Riccardo Tesi & Banditaliana. Compositore, strumentista, ricercatore: queste le anime della complessa e poliedrica personalità artistica di Riccardo Tesi, considerato uno dei musicisti più audaci e autorevoli della nuova scena world europea. Dagli esordi decisamente folk alle odierne collaborazioni, la storia musicale del pistoiese Tesi vive di una preziosa continuità fatta di passione e di curiosità onnivore, che dalla tradizione toscana lo ha accompagnato al confronto con il jazz, il liscio e la canzone d’autore.

Ciò che colpisce di Tesi è lo stile, chiaramente riconoscibile, attraverso il quale riesce a far parlare all’organetto diatonico, antenato della fisarmonica, una lingua arcaica e nuova, dilatando il vocabolario e la tecnica di uno strumento rimasto a lungo patrimo nio esclusivo della tradizione. Banditaliana da sempre fonde forme e riti della tradizione toscana, echi di jazz e canzone d’autore per una musica senza frontiere, fresca e solare. Riccardo Tesi organetto Claudio Carboni sax Maurizio Geri chitarra e voce Gigi Biolcati percussioni, voce, GGtarra.

Giunto alla sua 12^ edizione, Umbria Folk Festival allarga i suoi confini attraverso delle “reti di collaborazione” con Enti, Istituzioni, Comuni, Associazioni, progetti che, mettendo insieme forze, risorse, competenze, servizi, attrattori culturali, sono in grado di innescare un processo di rilancio e sviluppo del territorio. La formula vincente che accostando musica, cultura, ricerca e enogastronomia ha dato ad Umbria Folk Festival negli anni un grande successo di pubblico e critica torna ad essere il fondamento della manifestazione #FOLKFEST2018, un nuovo circuito interregionale di musica e cultura folk che, per questa edizione, coinvolge non solo Orvieto ma anche territori limitrofi. La qualità artistica dell’evento è garantita e certificata dall’aggiudicazione del Bando per la Salvaguardia del Patrimonio Musicale Tradizionale emanato dal Mibact.

La manifestazione è organizzata da Associazione TEMA, Associazione Umbria Folk Festival e Comune di Orvieto in collaborazione con Parametrica, Associazione Musicale Adriano Casasole, Filarmonica Luigi Mancinelli, GAL Trasimeno Orvietano, Gruppo Folkloristico Agilla & Trasimeno, Proloco di Castelgiorgio, Comune di Acquapendente, Comitato di Acquapendente Viaggio nella civiltà contadina e artigiana, Spazio Musica, Vertycal, Gelati d’Italia, Festival Nazionale Uisp del Gioco e delle Tradizioni e con il sostegno di MIBACT e Regione Umbria e degli sponsor I.G.C. Impresa Generale Costruzioni e Confagricoltura.

Umbria Folk Festival prosegue ad Orvieto con i seguenti appuntamenti (INGRESSO GRATUITO):

Venerdì 31 agosto

ROCCA BENIGNI DUO

MALICANTI



Sabato 1 settembre

LA FESTA DELLA TERRA

LA COMPAGNIA DE LA PANATELLA TRISCEBBUSSO

#FOLKFEST ORCHESTRA (già Orchestra Giovanile di Musica Popolare)

ospiti Cherries on a Swing Set e Mariangela Berazzi

LUCILLA GALEAZZI e il Coro Cantieterni

Il programma completo del #FOLKFEST2018 è disponibile su www.teatromancinelli.com