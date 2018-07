Orvieto viaggia in fibra ottica. Collaborazione tra TIM e Amministrazione comunale

ORVIETO – Il comune di Orvieto entra ufficialmente nella lista delle città italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che grazie alla tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 100 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

L’iniziativa ha l’obiettivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare la Città di Orvieto verso il modello della Smart City, grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già dopo l’estate consentirà di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment.

Gli interventi infrastrutturali riguardanti la realizzazione della rete ultraveloce sono stati illustrati, questa mattina in Comune, dal sindaco Giuseppe Germani, dal responsabile dei rapporti con le istituzioni locali Fabio Ruggeri, da Antonella Zolla, responsabile Wholesale Operations TIM Lazio e Vittorio Innocenti, Responsabile Businnes P.A. Locali per le regiomi Marche e Umbria. Presenti anche gli assessore Floriano Custolino (Lavori Pubblici) e Roberta Cotigni (Comunicazione Istituzionale).

Il programma di cablaggio ha consentito di collegare progressivamente la gran parte del territorio, per una copertura pari ad oltre 6.000 unità immobiliari realizzata grazie alla posa di oltre 13 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 38 armadi stradali alle centrali di Orvieto e di Orvieto Scalo.

Il sindaco Germani ha sottolineato l’importanza di questo passo svolto dalla città di Orvieto, ricordando che istituzioni locali come l’Alta Scuola, il Centro Studi e l’associazione TeMa necessitavano di avere un servizio di tale portata.

“Per noi è una grande soddisfazione – ha detto Germani – vedere l’avvio dei servizi a banda ultralarga di TIM, in particolare come volano per lo sviluppo complessivo del nostro territorio. Questo territorio a forte vocazione turistica si arricchisce di una nuova potente infrastruttura, che amplia l’offerta dei servizi a disposizione dei nostri cittadini ed ospiti. Oramai con internet si è aperto un mondo di opportunità e con la banda ultralarga, tra i tanti vantaggi, potranno essere meglio pubblicizzate le nostre bellezze e sviluppate piattaforme ‘smart’ per turisti ed operatori. ‘Centro e frazioni, non esistono periferie!’: questa infrastruttura realizza infatti il ‘collegamento’ della quasi totalità dell’intero territorio comunale, tra centro storico e frazioni”.

Si tratta – ha proseguito Germani – di una conquista significativa nella direzione già individuata dal documento unico di programmazione del nostro Ente, perfettamente in linea con le finalità di sviluppo che persegue l’Area Interna Sud-Ovest Orvietano dell’Umbria, di cui Orvieto è capofila. Un’area dove 20 comuni dialogano, collaborano e programmano insieme il rilancio dello sviluppo socio-economico territoriale, offrendo ai residenti e a chi sceglie di vivere in queste bellissime zone non solo delle nuove attrattive, ma servizi di base fondamentali dal punto di vista sociale come è la comunicazione ultraveloce”.

“Ringrazio tutto il mondo TIM – ha concluso – che, attraverso il suo know how aziendale, in poco tempo ha realizzato una infrastrutturta determinante per il nostro territorio in grado di creare le condizioni per uno sviluppo a 360 gradi. Si parte dalle aree più popolose della nostra città e in breve saranno coperte tutte le altree zone. Abbiamo già fatto un incontro con le nostre strutture interne: dal Centro Studi Città di Orvieto dove operano varie università straniere, ad Alta Scuola, all’Associazione TeMa. Oggi, finalmente, siamo in grado di dare un servizio all’altezza delle esigenze. La bontà di quanto è stato fatto è evidente e, nell’ottica delle ‘Aree Interne’ questa realizzazione è una grande opportunità anche per la medicina di territorio e la telemedicina; consente inoltre di implementare il servizio di videosorveglianza. Siamo interessati a proseguire l’interlocuzione con TIM”.

E’ poi intervenuto Fabio Ruggeri, che cura i rapporti istituzionali con la Tim. “Ringrazio l’Amministrazione Comunale – ha esclamato Ruggeri – e sottolineo che quello di Orvieto è una parte di un grande progetto dell’Agenda Europea, in cui è previsto che per tutti i cittadini dell’Unione, entro il 31 dicembre 2020, sia accessibile una connettività di 30 mega.

Orvieto ha raggiunto l’obbiettivo con due anni di anticipo e ciò mi pare notevole e in questo modo la città usufruisce di un servizio pari a quello garantito ad una grande città europea”.

“Effettivamente l’intervento realizzato nel territorio comunale di Orvieto – ha proseguito – è stato veloce ed ora aspettiamo la risposta dell’utenza. Ci fa piacere di essere stati partner dell’Amministrazione in questo campo. Il nostro auspicio è che la banda ultralarga abiliti tutta una serie di servizi ai cittadini e per questo ci candidiamo ad essere interlocutori dell’Amministrazione Comunale per far sì che una volta costruita l’autostrada multimediale corrisponda la domanda degli utenti interessati.

Grazie alla grande rete di TIM oggi viene colmato anche un gap che era quello della TV via cavo. L’augurio è che questo possa essere l’inizio di un percorso progettuale volto a liberare i bellissimi centri storici italiani dalle antenne.

I tempi di richiesta dei servizi saranno disponibili per la commercializzazione dopo agosto. Appena concluso il collaudo di ogni singolo armadio”.

“E’ un progetto – ha aggiunto Antonella Zolla – che vorrei portare come esempio pilota, sottolineando la collaborazione tra noi come impresa di servizi e l’Amministrazione Comunale. La città di Orvieto pur non presentando a livello urbanistico le caratteristiche adeguate per impiantare la fibra ottica, grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti è stato possibile mettere oltre 13 metri di fibra, con un intervento privato di 800.000 euro“.

“Ringrazio per la collaborazione – ha concluso Custolino – la ditta appaltatrice, l’Amministrazione Comunale e i cittadini che nonostante che una città come Orvieto a livello urbanistico presenta è stato possibile superare”.