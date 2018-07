Ecologia e musica, sesta edizione a Caprarola per l’Eco Sound Fest

CAPRAROLA – Sesta edizione a Caprarola per l’Eco Sound Fest, il festival ecologico e musicale organizzato dalla Pro Loco Giovani in collaborazione con il Comune di Caprarola. Location ormai consolidata delle tre serate – 27, 28 e 29 luglio 2018, il parco delle Scuderie Farnesiane, che si trasforma in un piccolo villaggio ecologico allestito interamente con il riciclo creativo, dove è possibile vivere insieme in nome di un ideale musicale e proporre un nuovo stile di vita. Durante la manifestazione, infatti, la musica convive con la sostenibilità ambientale: sono utilizzati soltanto materiali ecocompatibili ed è attuata una corretta politica di smaltimento dei rifiuti.

Quest’anno l’Eco Sound Fest, per rafforzare il suo impegno per l’ambiente, ha aderito alla campagna #ecocannucce, lanciata dall’associazione ambientalista Marevivo e finalizzata a ridurre l’uso della plastica monouso e a combattere l’impatto dell’inquinamento marino. Il logo del festival è inoltre partito in viaggio con il ciclista Francesco Garofalo. L’iniziativa mira a supportare i viaggi a basso impatto ambientale e promuovere il festival in modo innovativo ed ecosostenibile.

Per quanto riguarda l’aspetto musicale, dal 2016 l’Eco Sound Fest fa parte di KeepOn Festival Experience, circuito che raccoglie i festival e le rassegne che danno, all’interno della propria programmazione live, ampio spazio alla musica originale italiana e si impegnano verso temi importanti. L’offerta dell’edizione 2018 è ancora più variegata rispetto alle scorse edizioni: si passa dal folk degli ironici Eugenio in Via Di Gioia all’indie pop dei cantautori Galeffi e Leo Pari e del misterioso duo Lemandorle, dal rap dell’innovativo Murubutu e del romano Rancore al post-emo dei Botanici, dall’alternative rock dei The Shiver alla musica elettronica di Makai, dei Toot e dei Bytecore (vincitori dell’Arezzo Wave Love Festival Basilicata). Chiude il festival Ex-Otago dj set: è una delle poche occasioni estive per ascoltare gli Ex-Otago in un mix di brani funky, dance, electro.

Molti ragazzi e ragazze decidono ogni anno di vivere l’esperienza del festival a 360 gradi, trascorrendo tre giorni all’interno del villaggio dell’Eco Sound Fest. La location, oltre all’area concerti, dispone infatti di un’area campeggio gratuita e attrezzata con docce e bagni, un’area relax, un’area espositiva, un’enoteca e un’area ristoro, dove gustare piatti preparati con prodotti enogastronomici a chilometro zero e provenienti da agricoltura contadina, aperta a colazione, pranzo e cena. L’originalità del progetto non si ferma all’unione di musica ed ecologia: un altro obiettivo della manifestazione è quello di portare le sperimentazioni musicali fuori dai palcoscenici tradizionali dei grandi centri urbani per inserirle in un palco tutt’altro che convenzionale, immerso nel verde di Caprarola.

Il fotografo ufficiale dell’evento è Daniele L. Bianchi di Repubblica XL che, durante il festival, conduce il workshop “Fotografare la musica”, dedicato a chi, appassionato di fotografia ed amante del mondo dei concerti, è interessato ad apprendere le conoscenze necessarie a documentare al meglio un live.

“L’Eco Sound Fest – commenta l’assessore alla cultura Barbara Mastrogiovanni – è ormai un appuntamento fondamentale dell’estate caprolatta: un festival di assoluta qualità, in grado di attirare e coinvolgere migliaia di giovani del territorio e non solo. Per tre giorni il parco delle Scuderie Farnesiane vivrà nel segno dell’ecologia, dando un esempio di buone pratiche per la sostenibilità e per la difesa dell’ambiente: un aspetto, questo, che costituisce un vero e proprio valore aggiunto del festival”.

Line up completa: 27 luglio The Shiver, I Botanici, Eugenio in Via Di Gioia, Bytecore. 28 luglio Lemandorle, Murubutu feat U.G.O & dj Rob, Rancore, TOOT. 29 luglio Makai, Leo Pari, Galeffi, Ex-Otago djset

Ingresso concerti: 3 € – Abbonamento tre giorni: 6 €. Apertura area ristoro ore 18:00. Inizio concerti ore 20:30. Info: www.ecosoundfest.it.