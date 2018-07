Ad Acquapendente c’è Un Museo per curiosare

ACQUAPENDENTE – La Cooperativa Ape Regina ha presentato ufficialmente gli eventi in programma al Museo Naturalistico del Fiore per il mese di Agosto. Da mercoledì 1 agosto a domenica 9 Settembre, evento “Un Museo per curiosare” visite guidate su richiesta, giochi interattivi e mostra “In bocca al lupo”. Domenica 5 dalle ore 10.30 alle ore 15.00 in occasione della rassegna letteraria “La Rosa d’Oro”, alla presenza del Presidente del Festival Umberto Coro e della coordinatrice della manifestazione Gabriella Brenci, presentazione del libro di Silvana Stremiz “Un groviglio di me”. Giovedì 23 dalle ore 17.30 alle ore 22.30 evento “La scienza al Museo: mani alate nella notte – Quattro voli al tramonto ad orecchie tese per ascoltare i pipistrelli”. Una sorta di attività teorico-pratica dedicata alla conoscenza dei pipistrelli di Monte Rufeno con la collaborazione delle naturaliste dell’area protetta. Previsto laboratorio per bambini a cura dell’Ape Regina e passeggiata notturna con bat-detector. Nelle giornate di Venerdì e Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30 evento “Giochi al Museo d’estate….con le ali del pronubo” che consentirà di scoprire i segreti più nascosti degli impollinatori. Da Giovedì 23 a Domenica 26 Agosto nell’ambito del “Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana” apertura Museo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 ed alle ore 19.00. Per ricevere informazioni più approfondite e venire a conoscenza dei numerosissimi eventi last-minute, contattare lo 0763-730065, il numero verde gratuito 800-411.834 (interno 0), Whatsapp 388 8568841, email info@museodelfiore.it, eventi@laperegina.it, Pagine social : facebook.com/laperegina.cooperativa; @CoopApeRegina.