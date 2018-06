“Aprite la città”, due giorni di festa per il progetto “Umbria Mondo in Comune”

UmbriaMi.Co.- Festival del Mondo in Comune (https://umbriamico.com/it), è questa l’idea che ha avuto l’ONG Tamat e che, grazie all’organizzazione di Radio Orvieto Web e del Comune di Orvieto, venerdì 8 e sabato 9 giugno farà tappa anche a Orvieto come evento conclusivo della trasmissione radiofonica “Aprite le citta!”. L’evento si terrà in un luogo carico di significato e bellezza quale la Nuova Biblioteca “Luigi Fumi” che per la prima volta apre lo stupendo spazio esterno, il “Giardino dei Lettori”, a iniziative dall’alto valore culturale, sociale e aggregativo come questa.



Una festa del confronto, del dialogo, dell’accoglienza, al di là di qualsiasi confine e barriera, un weekend fitto di appuntamenti interessanti. Tante le iniziative previste, dal pomeriggio a mezzanotte, con diverse associazioni e attività imprenditoriali coinvolte (come si può vedere programma sottostante): musica live dall’Africa con il progetto italo/maliano del ZAM MOUSTAPHA DEMBÉLÉ 4et, ma anche con i romani Francesco Forni e Luca Carocci, un incontro/dibattito sui temi (e sulle difficoltà) dell’accoglienza dei migranti e più in generale dell’intercultura con molti operatori locali e nazionali, la presentazione del recente libro (“Non sono razzista ma”, Feltrinelli) di Luigi Manconi, senatore e studioso di grandissimo e riconosciuto prestigio, e poi ancora giochi popolari per bambini, proiezioni, laboratori, aperitivi equo&solidali, DJ set, letture per i più piccoli, mercatini artigianali… Insomma, un bel polverone di gente, di idee, di iniziative, assolutamente da non mancare!

L’evento (promosso da TAMAT ONG con il sostegno di AICS- Ministero per la Cooperazione e lo Sviluppo), oltre all’impegno di Radio Orvieto Web, vede il contributo preziosissimo di numerosi Enti, associazioni e libere imprese: Comune di Orvieto, UISP Orvieto Medio Tevere, Xenia, Coop. Soc. Il Quadrifoglio, InFolio, Ass. Piano Terra- La Bottega del Mercato Equo e Solidale, Barikama, Altrocioccolato, Libreria dei Sette-Mondadori Store e Archivio Memorie Migranti.

Ecco il programma nel dettaglio:



VENERDI 8 GIUGNO

Dalle 17:00 apertura degli spazi con:

– giochi popolari a cura di Tamat, Uisp Orvieto Medio Tevere, Radio Orvieto Web

– mostra mercato di artigianato artistico a cura del Laboratorio d’Arte della comunità educativa per minori stranieri non accompagnati XENIA – Soc. Coop. Soc. IL QUADRIFOGLIO

– Biblioteca Ragazzi Orvieto presenta STORIE DAL MONDO. Letture per bambini a cura di InFolio

– Laboratori dimostrativi a cura di Barikama e Altrocioccolato

Ore 18.00- “APRITE LE CITTA’. ORVIETO E LA SFIDA DELL’ACCOGLIENZA”: tavola rotonda del Terzo Settore locale e delle istituzioni su accoglienza, intercultura e solidarietà. A chiudere, proiezione del documentario “To whom it may concern” (2013 – 16 min.) di Zakaria Mohamed Ali (a cura di Archivio Memorie Migranti)

Ore 19:30 aperitivo interculturale a cura di Associazione PIANO TERRA – La Bottega del Commercio Equo e Solidale

ore 21:00 Musica dal Mondo con ZAM MOUSTAPHA DEMBÉLÉ Quartet (Afro-rock Mali/Italia). In apertura proiezione di “Impact overnight” (2016, 9’), filmato figurativo di Tiziana Barcaroli.

a seguire- DJSet a cura di Radio Orvieto Web

SABATO 9 GIUGNO

Ore 18.00 APRITE LE CITTA’ con LUIGI MANCONI: presentazione del libro “NON SONO RAZZISTA MA- La xenofobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura” – ed. Feltrinelli, 2017. Modera Riccardo Campino – Libreria dei Sette/Mondadori Store

Ore 19:30 aperitivo interculturale a cura di Associazione PIANO TERRA – La Bottega del Commercio Equo e Solidale

Dalle ore 21:00 Radio Orvieto Web presenta FRANCESCO FORNI & LUCA CAROCCI live (acoustic songwriting). In apertura proiezione di “Impact overnight” (2016, 9’), filmato figurativo di Tiziana Barcaroli.

a seguire- DJSet a cura di Radio Orvieto Web