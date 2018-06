Amministrative, al ballottaggio esulta il centrodestra. L’Umbria non è più rossa

Leonardo Latini, esponente della Lega, alla guida di una coalizione di centro destra – che si aggiudica tutti e tre i ballottaggi umbri – con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Terni civica e Popolo della famiglia, è ufficialmente il nuovo sindaco di Terni. A scrutinio completato ha ottenuto il 63,42% dei voti. Latini ha superato Thomas De Luca, M5S, che si è fermato al 36,58%. Succede a Leopoldo Di Girolamo, Pd. Il centro destra anche gli altri due comuni umbri andati al ballottaggio. A Spoleto il sindaco è Umberto De Augustinis, che ha ottenuto il 50,27% dei voti, superando Camilla Laureti, 49,73%. A Umbertide ad aggiudicarsi il ballottaggio è stato Luca Carizia, anche lui del centro destra, con il 62,51% dei voti, mentre Paola Avorio, centro sinistra, ha ottenuto il 37,49%.

COMMENTI:

Presidente Regione Umbria Catiuscia Marini

“Il Pd ed il centrosinistra dovranno dedicare tempo, testa, cuore ad immaginare e creare un nuovo e diverso progetto alternativo, risparmiandoci le analisi del giorno dopo”: lo ha sottolineato su Facebook la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, esponente del Partito Democratico. “Senza la solidarietà umana una comunità politica muore” ha aggiunto.

In Umbria il centrosinistra è stato escluso dal ballottaggio per il Comune di Terni, dove il nuovo sindaco è Leonardo Latini, esponente della Lega, mentre è uscito sconfitto a Spoleto e Umbertide.

“Ringrazio Paola Avorio e Camilla Laureti (candidati sindaci del centro sinistra – ndr) per il loro impegno serio – ha scritto Marini -, per avere subito con stile attacchi di ogni tipo. Rimane la loro serietà e responsabilità. Ai sindaci Latini, Umberto De Augustinis (Spoleto), Luca Carizia (Umbertide) auguro buon lavoro”.

Senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena

“Vittoria storica della coalizione Forza Italia -Lega -Fdi in Umbria. Terni, governata ininterrottamente dal 1991 dal centrosinistra, torna finalmente al centrodestra. A Spoleto il Pd e’ stato sconfitto sonoramente dal neo sindaco De Augustinis. A Umbertide, storica roccaforte rossa, il candidato di centrodestra ha travolto il centrosinistra. Oggi dunque si mette fine al mito dell’Umbria rossa e i risultati dei ballottaggi dimostrano che i cittadini hanno preso coscienza della necessita’ di un vero cambiamento. Auguro buon lavoro ai neo sindaci Leonardo Latini, Umberto De Augustinis e Luca Latini, che si aggiungono a Fabrizio Gareggia, sindaco del comune di Cannara”.

Portavoce centrodestra nell’Assemblea legislativa Marco Squarta

“Vittorie eclatanti come quelle ottenute a Terni, Umbertide e Spoleto dal ‘centrodestra pigliatutto’ sbriciolano il dominio del Partito democratico in Umbria, una regione che non è più rossa”. Per l’esponente di Fratelli d’Italia “le recenti elezioni amministrative consegnano all’Umbria un risultato storico a dimostrazione che il Centrodestra unito, rappresentato da candidati credibili, può sferrare attacchi letali a sistemi politici molto ben radicati in città traumatizzate da gestioni assai discutibili”. “L’esito dei ballottaggi – aggiunge – ci conferma la caduta degli ultimi baluardi della sinistra in roccaforti storiche come Umbertide e la città delle acciaierie, dove, evidentemente, la classe dirigente al potere è stata capace di alimentare solamente se stessa mediante politiche autoreferenziali avvelenate dal fiele dell’onnipotenza”.