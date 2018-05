Settimana Europea dei Parchi, serata astronomica con Nuova Pegasus al Monte Rufeno

ACQUAPENDENTE – Per festeggiare la Settimana Europea dei Parchi (si vuole ricordare l’istituzione del primo a livello europeo avvenuta in Svezia il 24 Maggio 1909), l’Associazione Nuova Pegasus, organizzerà domenica 20 maggio presso l’Osservatorio Astronomico Monte Rufeno una serata astronomica dedicata all’osservazione del sole, lezione al planetario e osservazioni al telescopio e microscopio. “In concomitanza con la settimana europea dei Parchi – sottolinea in una nota informativa la Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette, – abbiamo coinvolto le aree protette della Regione Lazio organizzando da venerdì 18 a sabato 26 maggio “Il cielo del Lazio”, un’immersione totale nella scienza e nella natura con una serie di attività per il pubblico, bambini ed adulti, per diffondere la conoscenza del patrimonio ambientale. La manifestazione, si concluderà con una tre giorni al Parco regionale dell’Appia Antica, da venerdì 25 a domenica 27 maggio”.

I territori protetti coinvolti sono: Parco Monti Aurunci (Formia – Latina), Riserva Macchiatonda (Santa Marinella Roma), Parco Monti Aurunci (Campodimele Latina), Ente Roma Natura (Villa Mazzanti Roma), Parco Marturanum – Caiolo (Barbarano Romano- Viterbo), Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi (Monte San Biagio – Latina), Parco Valle del Treja (Mazzano Romano – Viterbo), Parco Monti Simbruini (Campo Staffi – Frosinone), Parco Monti Simbruini (Cervara di Roma – Roma), Parco di Veio (Morlupo – Roma), Riserva Tor Caldara (Anzio – Roma), Parco Monti Simbruini (Campo Staffi – Filettino- Frosinone), Parco Monti Simbruini (Campo Staffi – Frosinone), Riserva Lago di Posta Fibreno (Posta Fibreno – Frosinone), Parco dei Monti Lucretili (Licenza – Roma), Monumento Naturale Torrente Scuro (Cineto Romano – Roma), Riserva Monterano (Canale Monterano – Roma), Riserva del Lamone (Farnese – Viterbo), Riserva Monterano (Canale Monterano – Roma), Parco Castelli Romani (Rocca di Papa), Parco dei Monti Lucretili (Licenza – Roma), Parco Antichissima Città di Sutri (Sutri – Viterbo), Parco dei Monti Lucretili (Licenza – Roma), Parco Nazionale del Circeo (Sabaudia – Latina), Parco Riviera di Ulisse (Gaeta – Latina), Parco Castelli Romani (Rocca Priora), Riserva Monti Navegna e Cervia (Rocca Sinibaldi – Rieti), Parco di Bracciano (Martignano).