Partita la seconda tappa, in testa alla classifica Lorenzo e Mario Turelli

La seconda tappa della 1000 Miglia 2018 ha preso il via. Baciate dal sole, le auto d’epoca in corsa per aggiudicarsi la trentaseiesima rievocazione storica sono pa rtite alle 6:30 di giovedì 17 maggio da Milano Marittima in direzione Roma, dove faranno il loro arrivo alle 20:15.

La prima tappa, invece, è terminata alle 21:55 di ieri sera con il piazzamento in prima posizione, con 12787 punti, della O.M. 655 S TT Superba 2000 del 1929 dell’equipaggio di Lorenzo e Mario Turelli, padre e figlio, imprenditori bresciani. A seguire, a 105 lunghezze di distacco (12682 punti), l’Alfa Romeo 6C 1500 GS “Testa Fissa” del 1933 degli argentini Juan Tonconogy e Barbara Ruffini. A salire sull’ultimo gradino del podio provvisorio, Giovanni Moceri e Daniele Bonetti a bordo di un’altra Alfa Romeo, la 6C 1500 SS del 1928.

All’esordio della gara di regolarità non è mancato il consueto calore del pubblico di appassionati e curiosi affascinati dal “museo viaggiante”. Non è mancata nemmeno la pioggia, che ha “accompagnato” le vetture nel tratto tra Ferrara e Comacchio.

In questo momento le auto d’epoca, dopo aver attraversato Gabicce, Casteldimezzo e Panoramica, si stanno dirigendo verso la Repubblica di San Marino – lo Stato più piccolo d’Europa –, Sansepolcro e giungeranno ad Arezzo alle 13:00 per il breve ristoro. Gli equipaggi ripartiranno poi verso Cortona, Orvieto e Amelia, per entrare nel cuore della Capitale alle 20:15, scortati dal Corpo di Polizia Locale, dove si esibiranno in una suggestiva parata lungo via Veneto.

“Anche quest’anno la “corsa più bella del mondo” attraverserà i luoghi che trasudano storia e tradizione della “città eterna” e, con la sfilata in via Veneto, crocevia della “dolce vita”, rimembrerà emozioni di felliniana memoria” afferma l’amministratore delegato di 1000 Miglia Srl, Alberto Piantoni che aggiunge: “Ormai prossimi al giro di boa, esprimo il mio plauso a tutto lo staff della manifestazione, che si sta svolgendo nel migliore dei modi”. Venerdì mattina alle 6:30, la corsa riprenderà risalendo l’Italia verso Parma, traguardo della terza e penultima tappa della 1000 Miglia 2018.