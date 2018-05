“Insieme si può fare”, al Mancinelli evento di solidarietà portato in scena dai Matt’Attori

“Nulla accade senza l’aiuto degli altri ! “…E’ questo l’appello che ci lancia il gruppo dei MATT’ATTORI, che sabato 5 maggio alle 21 porterà in scena al Teatro Mancinelli di Orvieto la commedia “INSIEME SI PUO’ FARE”.

Uno spettacolo dedicato alla raccolta fondi per la realizzazione di un progettoche ha come obiettivo quello di dare speranza di lavoro a oltre 100 bambini non udenti nel Nord del Benin, a Peporyiacou. Da anni la compagnia teatrale I Matt’Attori, in collaborazione con la SMOMonlus (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo), associazione di volontariato che opera nei paesi in via di sviluppo, dà vita a tante iniziative.

I Matt’Attori sono un gruppo di persone che, indossati gli abiti teatrali, sono capaci di trasformarsi in eccellenti attori. Un gruppo di professioni, ma prima ancora un gruppo di amici che hanno deciso di dedicare il loro tempo, il loro stare insieme, per ridare dignità ed un futuro ai bimbi destinati all’emarginazione.

Il ricavato della vendita dei biglietti (15 euro, posto unico) sarà devoluto in beneficenza per la realizzazione di questo importante progetto.

Info e prenotazioni presso la biglietteria del Teatro Mancinelli (0763.340493) nei seguenti orari: giovedì e venerdì ore 10-13 15-18, sabato ore 10-13; il giorno dello spettacolo ore 10-13 e dalle ore 19 fino ad inizio spettacolo.

VIDEO PROMO https://vimeo.com/262632627