Il Messico approda sulla Rupe, concerto di musica folkloristica messicana “Cielito lindo”

ORVIETO – Con il patrocinio del Comune di Orvieto, domenica 6 maggio a partire dalle 18 presso l’Atrio di Palazzo dei Sette si terrà lo spettacolo di musica folkloristica del Messico intitolato Cielito lindo, che propone il repertorio eseguito da Baltazar Zúñiga (voce) e Lincoln Almada (arpa), presentati da Antonella Gregori e Ofelia La Pila.

Il concerto ha l’obiettivo di presentare la cultura musicale del folclore messicano in una città, come Orvieto, tradizionalmente aperta alla cultura internazionale. La musica folkloristica messicana, definita all’epoca Música de los Mestizos (Musiche dei meticci), nacque da musiche che venivano eseguite soprattutto in feste pagane e, successivamente, durante cerimonie come matrimoni, battesimi ecc.. Infatti, l’ensemble strumentale conosciuta con il nome di Mariachi, prende il nome dalla parola francese Mariage (Festa di Matrimonio) ed è da sempre parte della musica tradizionale messicana.

Cielito lindo è, appunto, una raccolta di musiche folkloristiche di origine messicana. Molti di questi brani sono stati composti nel periodo di grande fermento culturale durante il quale arrivarono i primi strumenti musicali nella “Nuova Spagna” ossia nella regione dove si trovava la città di Tenochtitlán, capitale degli Aztechi, ultima etnia esistente prima dell’arrivo degli spagnoli.

Lo spettacolo propone una selezione delle musiche più conosciute, curando aspetti filologici e adattandoli ad un gusto raffinato, cercando di rispettare al massimo la bellezza del testo. Saranno eseguiti i seguenti brani: El Balajú, Cocula, La Bikina, Serenata huasteca, La malagueña, El jarabe tapatío / La Bamba, Dos abolito, Jalisco no te rajes, La llorona, Cucuru cucú paloma, Cielito lindo.



Lincoln Almada é nato in Paraguay. Giovanissimo, ha iniziato a suonare come percussionista in diverse formazioni, sopratutto nella musica tradizionale per banda. Più avanti, ha integrato queste esperienze nell’interpretazione dell’arpa, dedicandosi alla musica tradizionale.

In Paraguay, l’arpa conservava ancora delle antiche tecniche che in Europa erano ormai da tempo perdute. Lincoln Almada è riuscito a fondere queste tecniche alle influenze che ha assorbito negli anni da diverse culture, elaborando un suo stile personale.

Nel suo repertorio riunisce i ritmi della regione Guaranì (Paraguay e litorale argentino), la musica “llanera” (Colombia e Venezuela) e la musica afro-latinoamericana (Cuba e Perú).



Baltazar Zúñiga è nato a Città del Messico. Attualmente è uno dei più rinomati artisti nel repertorio di concerto e svolge attività artistica dal 1998. Ottenuto il diploma in Canto presso il Conservatorio di Città del Messico nel 2000, dal 2001 ha iniziato un’importante carriera in Italia come concertista iniziando a collaborare con le orchestre più importanti della regione Marche e di tutta Italia. Si è specializzato negli anni successivi nel repertorio barocco con i Maestri Gloria Banditelli, Nicholas Mc.Geegan e Simon Shauten. Nel 2007 ha debuttato nel ruolo d’Orfeo al Teatro Bibiena di Mantova per i festeggiamenti dei quattrocento anni della prima rappresentazione dell’Orfeo di Claudio Monteverdi.