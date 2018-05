“Contratto di Fiume Paglia” Umbro, Tosco e Laziale: entro un mese il manifesto d’intenti

ORVIETO – Presieduto dal Sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani e alla presenza dei Sindaci del territorio Umbro, Toscano e Laziale del Bacino del Paglia, dell’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale, del Consorzio di Bonifica e di Alta Scuola, si è svolto oggi in Comune l’annunciato incontro politico istituzionale per l’esame dello stato di attuazione del Contratto di Fiume per il Paglia in prospettiva interregionale, il cui percorso è stato già avviato nei mesi scorsi e che vede il Comune di Orvieto quale Ente Capofila.

Come è noto, la necessità di giungere ad una intesa per un Contratto di Fiume interregionale che interessi l’intero bacino idrografico del Paglia fino alla confluenza con il Fiume Tevere, da definirsi tra i Sindaci, i due Consorzi di Bonifica che operano nel territorio interregionale, le Regioni Umbria, Lazio e Toscana e l’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale era stata manifestata da numerosi stakeholders pubblici e privati attivi intorno al contratto di fiume nonché nei 4 Tavoli Tematici su: Sicurezza Idraulica-idrogeologica; Qualità ambientale; Sviluppo socio economico sostenibile e Fruizione.

Tale intesa è finalizzata alla condivisione delle analisi di base e alla concertazione multistakeholders per le decisioni strategiche da attuare ai fini delle difesa dal rischio idraulico-idrogeologico, per la qualità ambientale e delle risorse idriche, per uno sviluppo socio-economico sostenibile e per la migliore fruizione del territorio fluviale, ricercando congiuntamente soluzioni di tutela attiva e di sviluppo, attraverso l’implementazione e l’allargamento del dialogo sociale già avviato per la parte territoriale umbra (dialogo peraltro raccomandato anche dalle linee guida per il contrasto al dissesto di ItaliaSicura, che indica lo strumento del Contratto di Fiume come quello più idoneo da utilizzare).

Nell’incontro odierno, tutti i presenti hanno ribadito e condiviso la necessità di un percorso di Contratto di Fiume esteso all’intero bacino de Paglia Umbro Tosco Laziale e della sottoscrizione di un Manifesto aggiuntivo a quello già firmato il 14 novembre 2014 che integri gli obiettivi a suo tempo esposti.

In tal senso, al termine della riunione, è stato dato mandato al Sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani e al Presidente di “Alta Scuola”, Endro Martini di proporre entro un mese un manifesto di intenti integrativo e un organigramma organizzativo per l’attuazione del percorso di livello interregionale.