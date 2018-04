Orvieto e Castel Giorgio sono pronte ad accogliere il 57° Torneo delle Regioni di calcio a cinque

ORVIETO – A distanza di otto anni dopo l’ultima edizione ospitata in Umbria, andrà in scena dal 22 al 28 aprile il Torneo delle Regioni che celebra la disciplina del calcio a cinque con le categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Femminile riunite in un unico grande evento. Nei numeri si tratta di un torneo imponente che coinvolgerà 840 tra calciatrici e calciatori dai 14 ai 26 anni che difenderanno i colori di 70 squadre in rappresentanza di 18 regioni e dei Comitati Autonomi di Trento e Bolzano. Contando anche staff tecnici e accompagnatori saranno oltre 1.200 le persone che invaderanno festosamente i 14 comuni coinvolti dal Comitato Regionale LND Umbria per l’occasione, mentre saranno 130 le gare in programma nei 14 palazzetti.

Ad Orvieto e Castelgiorgio si svolgeranno i gironi di qualificazione nelle giornate 22-23-24 aprile per le categorie Giovanissimi e Allievi delle regioni Campania, Lazio, Marche e Toscana. “La Città di Orvieto è lieta di accogliere il Torneo delle Regioni di calcio a cinque, tutti gli atleti, i team tecnici e gli accompagnatori a cui diamo un caloroso saluto di benvenuto in Umbria e nel territorio orvietano in particolare – ha sottolineato la vice sindaco e assessore allo sport, Cristina Croce – a tutti loro va l’augurio di trascorrere momenti di preparazione, di gara e di meritato ristoro in un ambiente ideale come quest’area dell’Umbria sa offrire a contatto con le bellezze naturali e paesaggistiche, storiche e artistiche unite alle eccellenze agroalimentari”.

“Una regione piccola come la nostra è riuscita a far crescere molte realtà relative al calcio a 5, il Torneo delle Regioni potrà offrire un’ulteriore spinta alla disciplina nel suo percorso di crescita – ha chiosato Salvatore Avola, consigliere comitato regionale Umbria (FIGC) e responsabile delle rappresentative – ringrazio le Amministrazioni Comunali che si sono messe a disposizione per questo grande evento. Faccio un in bocca a lupo a tutti i partecipanti, nella certezza che sapranno apprezzare le bellezze della nostra regione”.

Il delegato di Orvieto per il C.R.U. (FIGC) Gianluca Polegri ha aggiunto: “Considero un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni l’avere ben due strutture del nostro comprensorio tra le 14 che ospiteranno il Torneo. Ringrazio le Amministrazioni di Orvieto e Castel Giorgio e le società F.C. Orvieto e USD Castel Giorgio per la straordinaria collaborazione nell’organizzazione di questa importante manifestazione”.