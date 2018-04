In Lussemburgo, la conferenza “Orvieto: a secret jewel in the heart of Italy”

ORVIETO – Come precedentemente annunciato, in occasione della mostra sui reperti provenienti dagli scavi archeologici di Campo della Fiera di Orvieto intitolata “Le lieu céleste. Les Étrusques et leurs dieux. Le sanctuaire fédéral d’Orvieto” allestita fino al 2 settembre prossimo al Musée national d’histoire et d’art a Lussemburgo, la Camera di Commercio Italo-Lussemburghese, l’Ambasciata d’Italia, il Comune di Orvieto e il Musée national d’histoire et d’art Luxembourg organizzano la conferenza (in inglese) intitolata “Orvieto: a secret jewel in the heart of Italy” – History, art, food and nature: a slow city where living is good / “Orvieto: un gioiello segreto nel cuore d’Italia” – Storia, arte, cibo e natura: una città slow dove vivere è bello.

La conferenza tenuta dall’assessore al turismo del Comune di Orvieto, Andrea Vincenti con l’Assessore alla Cultura, Alessandra Cannistrà è in programma giovedì 19 aprile alle ore 18:00 presso il Musée national d’histoire et d’art Luxembourg (Marché-aux-Poissons Luxembourg, L-2345 Luxembourg) ed è rivolta ad operatori e rappresentanti dell’alta finanza interessati alla realtà del territorio orvietano.

In tal senso, l’iniziativa costituisce una importante occasione di promozione economica dell’area e delle aziende orvietane a livello europeo.Seguirà una degustazione di prodotti e vini della Città di Orvieto.