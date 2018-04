“Francigena in Musica”, l’Ape Regina organizza un “Tour al Castello di Trevinano”

TREVINANO – In occasione dell’evento-concerto “In viaggio con Mozart” nell’ambito della manifestazione culturale “Francigena in Musica”, sabato 7 aprile dalle 11 alle 13 la Cooperativa Ape Regina organizzerà un “Tour al Castello di Trevinano”. ”ll Castello Boncompagni Ludovisi – sottolineano gli operatori e le operatrici – è un’antica dimora storica nascosta nel piccolo borgo di Trevinano, frazione del Comune di Acquapendente, ci racconta con immutata eleganza la storia delle famiglie nobili e signorili che hanno vissuto e vivono ancora nel sontuoso Castello. Le sale, gli stemmi, i dipinti, la mobilia, i ritratti, i panorami d’eccezione: il tempo si ferma per un’inedita visita immersi nelle bellezze architettoniche al confine tra Lazio, Umbria e Toscana. Un patrimonio storico che si offre per un giorno alla vista degli amanti della cultura e del bello”.

Il programma prevede alle ore 11.00 appuntamento in piazza della Libertà a Trevinano (Acquapendente – VT) e spostamento a piedi lungo la via Bourbon del Monte per la visita guidata al Castello di Trevinano. Durata circa 1 ora. Al termine della visita, in collaborazione con il ristorante “La Parolina” degli chef Iside De Cesare e Romano Gordini, si offre un aperitivo nelle sale del Castello. Alle ore 13.00 spostamento al Ristorante “La Parolina” per il pranzo A tutti i partecipanti al tour porgiamo l’invito a proseguire il programma nel pomeriggio nell’amito della manifestazione culturale “FRANCIGENA MUSICA” e ad assitere al concerto “IN VIAGGIO CON MOZART” presso la Chiesa di san Francesco alle ore 18.

Costo visita guidata ed aperitivo nelle sale del Castello: 30€/partecipante. Per bambini di età compresa tra 6 e 10 anni costo 20€. Costo pranzo al ristorante “La Parolina” (da prenotare separatamente dal tour): 40€/partecipante. La visita al Castello si attiverà per un minimo di 10 e un massimo di 25 iscritti. Iscrizioni entro il 6 aprile 2018 contattando la Coop L’Ape Regina allo 0763-730065, Whatsapp al 388.8568841, oppure il Centro Visite del Comune di Acquapendente al numero verde gratuito 800-411.834 interno zero.Per ulteriori informazioni inviare una mail ad eventi@laperegina.it.

Il Castello Boncompagni Ludovisi in Trevinano, insieme ad altre strutture annesse, rientra tra le proprietà dei Boncompagni Ludovisi a partire dal 1910, quando il Principe Paolo Boncompagni Ludovisi sposò la Marchesa Stephanie Bourbon del Monte di S. Maria che l'aveva avuto in dote. Alla fine della seconda guerra mondiale, i coniugi Stephanie e Paolo suddivisero il patrimonio familiare fra i loro sette figli ed poi ancora l'eredità arrivò al nipote Principe Paolo Francesco Boncompagni Ludovisi. Nel 2007 viene a mancare il Principe Paolo Francesco e da allora, il suo unico figlio, il Principe Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi, è il proprietario del Castello. Le notizie rimaste della storia del Castello sono molto rare e legate al comprensorio delle vallate del fiume Paglia, del monte Rufeno e del territorio della vicina Orvieto. Le origini della costruzione possono rifarsi alla sua posizione sul passaggio della via Francigena, percorso di grande importanza nel IX-X secolo per i pellegrini che dall'Inghilterra, dalla Germania e dalla Francia si recavano a Roma.