Controlli straordinari a Orvieto, la Polizia “pizzica” due studenti con la marijuana nello zaino

ORVIETO – Controlli straordinari del territorio per prevenire furti e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Sono quelli predisposti dal questore Messineo e messi in campo dalla polizia nella giornata di lunedì 12 marzo.

In particolare si è avuto riguardo, nell’espletamento dei servizi straordinari, a monitorare le zone del territorio ritenute maggiormente suscettibili dei stringenti controlli, individuate anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, con particolare riguardo allo spaccio di droga ed ai furti in appartamento. Nei servizi, interforze, diretti dal dirigente del Commissariato, sono stati impiegate, oltre a quelle dello stesso commissariato, a nche in borghese, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, della compagnia Carabinieri, della Tenenza della Guardia di Finanza, della Polizia ferroviaria, quest’ultima in ambito ferroviario, della Polizia Municipale e una unità cinofila della Polizia di Frontiera di Roma – Fiumicino.

Grazie proprio al cane antidroga “Jamil”, questo il suo nome, condotto egregiamente dal padrone poliziotto, nel corso delle varie perlustrazioni, è stato possibile rinvenire all’interno dello zainetto portato da un ragazzo di 18 anni non ancora compiuti, ed indosso ad una ragazza coetanea, in attesa della funicolare allo scalo ferroviario, 4 grammi circa di sostanza stupefacente tipo marijuana. I due giovani sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori. Tutte le pattuglie inoltre hanno effettuato serrati e approfonditi controlli stradali, con numerosi posti di controllo “a tenaglia”, nei locali pubblici, sale gioco, giardini pubblici e sotterranei dei grossi centri commerciali. Grazie al sistema “Mercurio” delle vetture del Reparto prevenzione Crimine è stato possibile leggere e passare al setaccio oltre 600 targhe in movimento, e grazie a questo “Grande fratello” tecnologico mobile si è riusciti a individuare un’auto priva di assicurazione, per la quale è scattato il sequestro amministrativo. In totale sono stati impiegati circa 30 operatori delle varie Forze di Polizia, controllate circa 80 persone, oltre 40 veicoli nei vari posti di controllo.